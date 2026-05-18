Tunisie: En marge de la liste de Sabri Lamouchi pour le mondial - Encore des incohérences

Des noms comme Zaâlouni, Ben Saïd, Ltaief, Ghram, ou même Maâloul ont de meilleures statistiques et de l'expérience par rapport à plusieurs noms retenus. Et Lamouchi continue avec ses faux arguments.

A chaque sélectionneur ses choix, ses préférences, ses configurations de jeu. Et Lamouchi en est un, bien sûr. Seul le parcours à la Coupe du monde lui donnera raison ou tort. Mais ce qui frappe dans cette liste mondialiste, c'est que les critères qu'il a avancés sont incohérents et les choix ne suivent pas une idée linéaire.

Agressif, tenace dans ses déclarations, philosophe avec ses concepts ressassés à chaque fois pour dire que c'est lui le seul patron, Lamouchi cache un véritable casse-tête lié à l'équipe nationale : il y a toujours un équilibre entre clubs à respecter, même quand le championnat n'est plus représenté en grand nombre de joueurs.

Tout le monde dit, et la logique l'appuie, que Lamouchi a dû retenir une certaine représentativité des clubs tunisiens pour leur permettre d'encaisser les primes données par la Fifa à chaque club représenté. C'était fait en 2022 avec la fameuse convocation de Balbouli. Ainsi, le CA, l'EST, l'ESS le CSS, l'ES Métlaoui ( sa part dans la convocation de Chamekh), l'USM et le ST vont toucher différents montants qui vont être assez respectables.

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Passons à autre chose : pourquoi Sabri Lamouchi a-t-il retardé de plus de 45 minutes sa conférence de presse ? Jusqu'à la dernière minute, il y avait des tractations et une pression émanant des dirigeants de la FTF ( Houcine Jenayeh bien sûr) pour imposer un ou deux noms( éventuellement la présence de Chaouat et Ben Hassine).

Finalement, Lamouchi a été «consensuel» ( pour ne pas dire docile et obéissant) et la liste a été communiquée. Rien n'a changé. Et surtout pour Lamouchi qui, avec son ton ferme et sa manière de communiquer, donne l'image de quelqu'un d'autonome. Ce qui n'est pas du tout le cas.

Zaâlouni, Ben Said et les autres lésés

On n'a pas le droit de contester les choix d'un sélectionneur, mais quand on l'écoute défendre ses choix, et présenter ses critères de sélection, on décèle de fortes incohérences. Pourquoi seulement trois gardiens dans une compétition aussi exigeante et avec le risque de blessures et de cartons ? Comment peut-on être convaincu qu'un gardien expérimenté comme Béchir Ben Saïd, qui a sorti une très forte saison avec l'EST (Ligue des champions et Coupe du monde des clubs), ne soit pas là ?

Et comment une révélation comme Zaâlouni qui a ramené le titre au CA et qui a sorti une énorme saison soit ignoré au profit de Neffati, joueur moyen et évoluant dans un club de seconde zone où il ne s'impose pas ? Autre chose, Ben Ouannes, arrière et excentré gauche, pouvait être le cas échéant le deuxième latéral pour gagner une place en milieu.

Lamouchi, et c'est ici qu'on est si étonné, défend et loue chaque joueur non rappelé au point de le mettre au même niveau que celui retenu ! Il parle du critère de l'âge, alors qu'il oublie un axial jeune et ignoré depuis des années comme Alaa Ghram.

Il joue en Europe, il est encore jeune, il a de l'expérience, alors pourquoi il n'est pas là ? Et en même temps, on retient un Bronn complètement à côté de la plaque cette saison. On ne veut pas de joueurs âgés comme Ali Maâloul ou Ferjani Sassi ( un cliché dans le football d'aujourd'hui), mais on retient un Ben Hmida qui a 31 ans et est contesté même par ses supporteurs.

Dans cette liste, on oublie un élément qui, à chaque fois qu'il a été rappelé, a donné le plus, à savoir Ltaief, ailier vivace qui fonctionne à merveille dans les transitions et qui a été décisif dans le match du Malawi (début des éliminatoires) avec un penalty provoqué à la fin du match. En tout cas, Lamouchi a intérêt à arrêter de jouer le rôle de l'entraîneur indépendant et équitable. Seuls les résultats peuvent le mettre sur orbite pour continuer. Sinon, il vivra le même sort que ses prédécesseurs.