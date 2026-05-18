Tunisie: Le pays participe à la « Saison de la Méditerranée » à Marseille

La manifestation culturelle « Saison de la Méditerranée » a été lancée vendredi dernier dans la ville de Marseille, à l'initiative du président français, pour une période s'étendant du 15 mai au 31 octobre 2026, avec la participation de l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled.

Cet événement culturel d'envergure comprendra une série d'activités et de manifestations artistiques et culturelles, dont plusieurs seront organisées en Tunisie, dans le but de mettre en valeur la richesse culturelle, artistique et humaine des pays du bassin méditerranéen, selon un communiqué publié ce dimanche par la plateforme médiatique et communicationnelle relevant du ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Les différentes activités seront programmées en collaboration avec l'Institut français ainsi qu'avec plusieurs institutions culturelles et artistes issus des pays partenaires.

Le lancement officiel de cette importante manifestation a été présidé par Jean-Noël Barrot, en présence notamment de Catherine Vautrin, de Sabrina Agresti-Roubache, de la déléguée ministérielle pour la Méditerranée Nadia Hai et du maire de Marseille Benoît Payan.