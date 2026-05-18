Afrique: Coupe de Tunisie - Victorieuse, l'EST valide son billet pour le quart de finale

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance Sportive de Tunis a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie après sa victoire face à l'Étoile Sportive de Métlaoui, au terme d'une rencontre maîtrisée par les Sang et Or.

Grâce à ce succès, l'Espérance poursuit son parcours dans la compétition et se prépare désormais à affronter le Baath Bouhajla en quart de finale, dans un duel qui s'annonce largement à la portée du club de Bab Souika sur le papier.

Solides dans l'organisation et plus efficaces offensivement, les Espérantistes ont su faire la différence face à une équipe métlaouie combative mais limitée dans l'animation offensive. Cette qualification confirme la volonté du club tunisois de jouer à fond la Coupe de Tunisie, quelques semaines après une saison marquée par plusieurs défis sur le plan local et continental.

Le futur adversaire de l'EST, le Baath Bouhajla, auteur d'un parcours remarqué dans cette édition de la Coupe, tentera de créer l'exploit face à l'un des favoris de l'épreuve. De son côté, l'Espérance cherchera à éviter toute surprise afin de poursuivre sa route vers un nouveau sacre.

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