Tunisie: Sousse - Un dangereux trafic de drogue démantelé

Les unités de la région de la sûreté nationale de Sousse ont réussi, à l'aube de ce dimanche, à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants actif dans la région, lors d'une opération sécuritaire menée entre les quartiers de Sahloul et Khzema.

L'opération a permis l'arrestation de deux individus considérés comme dangereux, dont l'un avait déjà été impliqué dans une affaire de trafic de drogue dans un pays européen et faisait l'objet d'une condamnation à 17 ans de prison.

Les agents de sécurité ont également saisi 65 plaquettes de cannabis ainsi qu'une quantité de comprimés psychotropes, a indiqué une source sécuritaire à Mosaïque FM.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des campagnes sécuritaires menées par les unités de sécurité de Sousse contre les réseaux de trafic de drogue.