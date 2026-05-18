Tunisie: Coupe de Tunisie-EST-ES Metlaoui - L'Espérance prend l'avantage à la première mi-temps (1-0)

L'Espérance Sportive de Tunis a regagné les vestiaires avec un avantage d'un but à zéro face à l'Étoile Sportive de Métlaoui, à l'issue de la première période de ce match de Coupe de Tunisie.

Les Sang et Or ont réussi à faire la différence grâce à une meilleure maîtrise du jeu et une pression offensive constante, concrétisée par un but qui leur permet de prendre l'ascendant avant la pause. Plus appliqués dans la construction et dangereux dans les derniers mètres, les Espérantistes ont dominé une bonne partie des débats face à une équipe métlaouie qui a tenté de résister et de procéder par contres.

Malgré quelques situations offensives de l'ES Métlaoui, la défense de l'EST est parvenue à préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet de la mi-temps.

La seconde période promet une réaction des locaux, tandis que l'Espérance cherchera à gérer son avance et à valider son billet pour la suite de la compétition.