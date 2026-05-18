Afrique: Faure à Kampala, le Togo à Nairobi - Tout s'explique

18 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le sommet « Africa Forward 2026 » des 11 et 12 mai à Nairobi devait marquer le grand renouveau du partenariat franco-africain.

Drapeaux, poignées de mains, discours soigneusement calibrés, tout était prêt pour le grand rendez-vous. Sauf que parmi les absents figurait une personnalité que l'on attendait naturellement : le président du Conseil, Faure Gnassingbé, figure incontournable des sommets africains et des médiations régionales.

Un vide remarqué. Un vide commenté, souligne Symphonie paru lundi.

Un vide qui, à y regarder de plus près, n'avait pourtant rien de mystérieux.

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Pendant que Nairobi bruissait de déclarations d'intention, M. Gnassingbé était à Kampala, en tête-à-tête avec le président ougandais. La diplomatie africaine, c'est connu, ne s'arrête jamais, elle se déplace simplement.

Car voilà le problème avec les hommes très sollicités : ils ne peuvent pas être partout à la fois. La science, malgré ses progrès remarquables, n'a pas encore résolu la question du dédoublement présidentiel.

Le Togo, rassurons-nous, n'était pas aux abonnés absents pour autant. Le président de l'Assemblée nationale avait fait le déplacement, assurant une présence togolaise digne à Nairobi.

En somme : Faure à Kampala, l'Assemblée à Nairobi, le Togo, lui, était partout.

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