Sénégal: Espace marin - Le pays valide sa Stratégie nationale des Aires marines protégées

18 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Guèye Diop

La Direction des Aires marines communautaires protégées (Damcp) ambitionne de porter leur surface à 10 % de la Zone économique exclusive. C'est l'un des principaux objectifs de la Stratégie nationale des Aires marines protégées (Snamp) 2026-2030, validée vendredi 15 mai 2026 à Dakar.

Porter les Aires marines protégées (Amp) à 10 % de la Zone économique exclusive d'ici à 2030, « c'est l'ambition forte, mais réaliste » déclinée par le colonel Momar Sow, directeur des Aires marines communautaires protégées (Amcp). Il s'exprimait, le 15 mai 2026, lors d'un atelier au cours duquel les acteurs ont validé la Stratégie nationale des Aires marines protégées (Snamp) 2026-2030.

Selon le colonel Sow, la gouvernance durable de l'espace marin « est devenue un impératif de survie, un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal ». Le Sénégal compte 718 kilomètres de façade maritime, mais il fait face, dit-il, à des pressions sur les ressources halieutiques : surexploitation, dégradation des habitats, pollution, changement climatique et développement d'activités offshore. « Dans ce contexte, l'inaction n'est pas une option. Les Aires marines protégées constituent un instrument central pour concilier conservation de la biodiversité, sécurité alimentaire et économie bleue durable », a rappelé le directeur de l'Amcp.

La stratégie 2026-2030 vise ainsi à élargir le réseau d'Amp tout en garantissant une meilleure efficacité de gestion, une gouvernance transparente et des mécanismes de financement pérennes. Elle pourra également permettre au Sénégal d'honorer ses engagements internationaux, notamment au titre de l'Odd 14 (Objectif de développement durable).

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Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, ayant pris part à l'atelier, a présenté les océans comme le moteur de l'économie et le garant de la sécurité alimentaire. À en croire Mamadou Thiam, venu représenter ledit département, les Amp ne sont plus « une simple option de conservation », mais « un outil stratégique de production ».

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