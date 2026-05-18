Sénégal: Kolda - Deux chefs de gangs arrêtés

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a procédé à l'interpellation de deux individus présumés impliqués dans des faits de tentative de vol commis la nuit, d'association de malfaiteurs et de troubles à l'ordre public.

Cette opération policière intervient à la suite de plusieurs plaintes visant un gang de jeunes dénommé « Werdé Gnandé », réputé pour ses actes de violence dans les établissements nocturnes de la commune de Kolda. Selon les premiers éléments de l'enquête, le mode opératoire de cette bande consistait à semer la terreur dans les bars, discothèques et lors des « Khawarés ». Profitant des soirées festives, les membres du gang s'en prenaient violemment aux clients, souvent armés d'armes blanches, mettant en danger la sécurité des personnes et de leurs biens.

Lors de son audition, le premier suspect est passé aux aveux. Il a reconnu appartenir au gang « Werdé Gnandé » et a affirmé en être le chef de file. Le second mis en cause a, de son côté, nié toute implication directe dans la tentative de vol nocturne. Il a toutefois reconnu son appartenance à une autre bande rivale dénommée « Bandit Casa ».