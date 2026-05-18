Tunisie: Le pays préside la Haute Autorité du Conseil Arabe des Spécialités de Santé

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie assure désormais la présidence de la Haute Autorité du Conseil Arabe des Spécialités de la Santé, relevant de la Ligue des États arabes, a annoncé ce dimanche le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le choix de la Tunisie à ce poste constitue une nouvelle reconnaissance arabe du statut et des compétences médicales tunisiennes. Cela traduit également la confiance des pays frères arabes envers l'école médicale tunisienne ainsi que son expertise dans les domaines de la formation, de l'encadrement et du développement des spécialités de santé.

Le ministère a souligné que cette responsabilité représente une nouvelle opportunité pour renforcer le rayonnement sanitaire de la Tunisie à l'échelle arabe et soutenir la coopération entre les pays arabes, en vue d'offrir une meilleure formation, une qualité supérieure et des services de santé plus performants au profit des citoyens.

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Fondé en 1978 sous l'égide de la Ligue des États arabes par décision du Conseil des ministres arabes de la Santé, le Conseil arabe des spécialités de la santé est un organisme scientifique et professionnel. Son objectif est de qualifier des spécialistes de haut niveau au sein du monde arabe et de freiner la fuite des cerveaux médicaux, en proposant des formations accréditées et des diplômes de spécialisation équivalents aux standards internationaux.

Le Conseil a débuté ses activités avec quatre spécialités principales avant de s'élargir progressivement pour englober, à la fin de l'année 2019, près de 44 spécialités majeures et secondaires. Le nombre de médecins diplômés de cette institution a dépassé les 23 000 à l'horizon 2021, toutes spécialités confondues.

Par ailleurs, l'appellation « Conseil arabe des spécialités médicales » a été modifiée en 2009 pour devenir « Conseil arabe des spécialités de la santé », afin d'inclure les différentes professions médicales et paramédicales, y compris les soins infirmiers et la maïeutique (sages-femmes), s'inscrivant ainsi dans le cadre du renforcement de l'intégration sanitaire arabe et du développement des compétences humaines dans le secteur de la santé.

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