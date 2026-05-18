Tunisie: Aïd El Adha - les citoyens appelés à participer à la collecte responsable des peaux de moutons

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

A l'occasion de la célébration de l'Aïd El Adha, les citoyens sont appelés à contribuer activement au succès de la campagne nationale de collecte des peaux des moutons de sacrifice, en les remettant de manière organisée et dans de bonnes conditions, afin de préserver l'environnement et de soutenir l'économie nationale.

Les peaux des moutons sacrifiés constituent une ressource économique importante pouvant être valorisée et exploitée dans plusieurs secteurs industriels, notamment les industries du cuir, de la chaussure, de la maroquinerie ainsi que les produits artisanaux, au lieu d'être jetées et transformées en déchets nuisibles à l'environnement et à la santé publique.

La récupération des peaux contribuera à réduire la pollution, à préserver la propreté de l'environnement et à soutenir l'économie circulaire en encourageant le recyclage et la valorisation des déchets. Cette initiative permettra également de fournir la matière première nécessaire aux industries nationales du cuir, de créer des emplois, de promouvoir le développement durable et de renforcer la culture de la citoyenneté environnementale et du comportement civique.

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Les citoyens doivent éviter, par conséquent, de jeter les peaux dans la nature ou avec les déchets ménagers, et sont appelés à les nettoyer des impuretés et à les conserver dans les meilleures conditions possibles, avant de les placer dans des sacs dédiés et de les remettre aux points de collecte agréés. Il a également insisté sur l'importance de sensibiliser davantage la population aux enjeux environnementaux.

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