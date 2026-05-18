Tunisie: Saisie de 2 tonnes et 160 litres de denrées alimentaires impropres à la consommation dans plusieurs gouvernorats

Les campagnes de contrôle menées par l'Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) au cours de la semaine écoulée ont abouti à la saisie de 1 825 kg et 153,5 litres de denrées alimentaires impropres à la consommation dans les gouvernorats de Zaghouan, Tunis et Kairouan.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l'INSSPA a précisé que ses équipes de contrôle avaient intensifié leurs interventions sur le terrain dans plusieurs gouvernorats, dans le cadre de la protection de la santé des consommateurs et de la garantie de la circulation de denrées alimentaires saines et sûres. Plusieurs infractions ont été constatées concernant les conditions de transport, de stockage, d'étiquetage et de traçabilité sanitaire.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, 731 kg de fromage « mozzarella », soit 250 rouleaux, ont été saisis. Ils étaient chargés à bord d'une camionnette destinée au transport de marchandises dans des conditions insalubres et non conformes aux exigences de la chaîne du froid. L'inspection a révélé qu'une partie de la quantité était encore congelée, tandis que l'autre partie avait été décongelée en raison d'un transport et d'un stockage dans des conditions inappropriées, ce qui est de nature à compromettre la salubrité du produit et à mettre en danger la santé du consommateur.

Dans le gouvernorat de Tunis, une campagne de contrôle conjointe a été menée à la Goulette, donnant lieu à la rédaction de 6 procès-verbaux d'inspection et de 4 avertissements, ainsi qu'à la fermeture d'un restaurant en raison de nombreuses infractions aux conditions de sécurité sanitaire des aliments.

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Au cours de cette même campagne, deux pv de saisie obligatoire ont également été dressés. Le premier concernait la saisie de 22,5 litres de jus de citron congelé, conservé dans des bouteilles d'eau minérale sans indication de la date de préparation ni des conditions de conservation. le deuxième procès-verbal concerne la saisie de 35 kg de viande rouge, 10 kg de viande blanche, 8 kg de « merguez », 4 kg de « chevrettes » et 10 kg de poissons divers, conservés dans des conditions insalubres et dangereuses.

D'autres interventions menées dans le gouvernorat de Tunis ont également abouti à la saisie d'environ 177 kg et 131 litres de denrées alimentaires diverses, notamment de « lasagnes », de boissons rafraîchissantes, de lait, de fromages, de jus de fruits et de yaourts, en raison du non-respect des conditions de conservation et de stockage, l'absence d'étiquetage et de mentions légales, ainsi que l'absence de documents sanitaires et de factures légales, outre la présence de denrées alimentaires périmées et d'autres d'origine inconnue.

Dans le gouvernorat de Kairouan, les équipes de contrôle sanitaire, en coordination avec la brigade municipale de Kairouan, ont saisi environ 850 kg de pâtisseries traditionnelles, notamment des « makroudh » et des « ghraiba », qui étaient transportées à bord d'un véhicule privé dans des conditions non conformes aux normes de conservation et de transport des denrées alimentaires. Au cours de l'opération de contrôle, des infractions ont été constatées concernant l'absence de conditions d'hygiène et de marquage légal, ainsi que l'absence de documents garantissant l'origine du produit et ses circuits de distribution, ce qui a nécessité leur saisie et la prise des mesures légales nécessaires à l'encontre de leur propriétaire.