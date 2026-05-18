Tunisie: Para-athlétisme - Open d'Arbon - Neuf médailles pour la sélection tunisienne

La sélection tunisienne de course en fauteuil roulant a clôturé sa participation à l'Open de para-athlétisme d'Arbon (Suisse), qui s'est achevé ce dimanche, avec une moisson de neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 bronze).

Les quatre breloques d'or sont l'oeuvre de Yassine Gharbi sur 400m, 800m et 1500m (catégorie T54) et Mohamed Nidhal Khelifi sur 100m (catégorie T53).

Les médailles d'argent ont été remportées par Walid Ktila sur 100m et 400m (catégorie T34), tandis que les deux médailles de bronze sont revenues à Mohamed Nidhal Khelifi sur 400m et 800m (catégorie T53).

La sélection tunisienne poursuivra sa tournée en participant au Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil, également en Suisse, du 18 au 24 mai.