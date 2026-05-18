Tunisie: Année scolaire 2025-2026 - Les derniers mètres

Le jeudi 21 mai prochain se terminera la période d'évaluation et de contrôle continu des écoliers. Cette période, faut-il le rappeler, a débuté lundi 30 mars 2026.

L'évaluation a touché tous les niveaux (de la première année à la sixième) et concerné toutes les activités inscrites aux programmes officiels, à savoir les activités orales et pratiques.

Les dates des devoirs

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est prévu que, pendant cette période, les cours se déroulent de façon normale.

C'est durant la phase qui commencera le vendredi 22 mai et qui se poursuivra jusqu'au mardi 2 juin 2026 que les cours seront suspendus. Les écoliers de 3e, 4e, 5e et 6e plancheront, alors, sur toutes les épreuves du programme officiel.

Du lundi 25 mai au 2 juin, il en sera de même pour les camarades de 1ère et de 2e année. Dans les deux cas, les cours seront suspendus.

Pour ce qui reste de l'année scolaire, on laissera la place au travail administratif qui consiste à corriger les devoirs, à remettre les notes et à préparer la tenue des conseils de classe. Ces derniers se tiendront du jeudi 25 au samedi 27 juin.

Et, le jour J ce sera le lundi 29 juin au cours duquel on distribuera les carnets de notes à tous les élèves.

Quant au mardi 30 du même mois chaque établissement scolaire aura à organiser la traditionnelle fête de fin d'année avec les moyens dont il peut disposer.

Les collèges et lycées

Quant aux collégiens et lycéens, ils devront en avoir fini avec les devoirs de synthèse dans le cadre de la semaine ouverte, hier, samedi, 16 mai. Nous l'avions déjà annoncé dans un de nos articles à l'occasion de l'aménagement du calendrier des devoirs du troisième trimestre introduit par le ministère de l'Education. C'est ainsi qu'entre les 18, 19, 20, 21 22 et 23 mai, nos élèves entameront la semaine bloquée.

Le ministère de l'Education a, récemment, publié une circulaire fixant toutes les dispositions que les conseils de classe seront amenés à prendre. Ces dispositions concernent les prises de décision en matière de passage de classe, de redoublement, d'exclusion ou de rachat. Le cas de chaque élève sera traité sur la base de critères précis, selon ce document daté du 13 mai.

Pour les élèves des classes terminales, il s'agira de trancher sur la possibilité de redoublement ou de triplement s'ils échouent au bac.