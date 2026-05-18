Afrique: Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française - Rencontre sur l'avenir du secteur de la construction durable

La Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française organise demain, lundi, à Tunis, une rencontre stratégique de haut niveau sur l'avenir du secteur de la construction durable, sous le thème : « Quelle vision stratégique et quelles innovations pour garantir la durabilité dans le domaine de la construction en Tunisie ? ».

Selon la Chambre, cette rencontre se tient dans un contexte de mutations majeures que connaît le secteur du bâtiment sur les plans climatique, énergétique, urbain et technologique. Désormais, la durabilité, l'efficacité énergétique et l'innovation s'imposent comme des axes fondamentaux pour repenser le bâtiment et la ville en Tunisie.

Cet événement sera l'occasion de rassembler une élite de responsables, d'experts, d'architectes, de chercheurs, de promoteurs immobiliers et de représentants d'institutions professionnelles. Ensemble, ils débattront des visions stratégiques et des solutions concrètes capables de répondre aux défis de la construction durable et de la ville résiliente.

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La rencontre offrira également l'opportunité de découvrir des analyses approfondies sur des questions d'actualité, telles que la construction durable, l'efficacité énergétique, les matériaux de construction écologiques et bas carbone, l'intelligence artificielle, la modélisation des informations du bâtiment (BIM), le jumeau numérique, ainsi que l'innovation technologique au service du bâtiment durable.