Tunisie: Un projet de « production-distribution» futuriste à Sidi Bouzid

Le ministère du Commerce a présenté, mardi 12 mai, un projet futuriste de production/distribution de produits agricoles, à Sidi Bouzid, dans le centre du pays. Le projet est considéré comme « stratégique » au regard de ses dimensions économique, sociale et environnementale et de sa capacité escomptée en matière de création d'emploi et de valorisation des produits agricoles. Le projet s'inscrit dans le cadre de la vision « Tunisie 2030 ».

Il est le premier du genre en Tunisie et en Afrique dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, faisant partie de 35 plateformes interconnectées au niveau international. Le projet qui s'étale sur une superficie de 70 hectares vise à rapprocher les producteurs du marché par la réduction des canaux de distribution, à valoriser les produits agricoles dans la région de production, à organiser l'exportation des produits agricoles, à faciliter l'accès aux marchés pour les petits exploitants et à développer la culture entrepreneuriale basée sur l'innovation chez les petits agriculteurs.

Le projet comprend un marché des produits agricoles ; un marché de bétail ; un complexe intégré de viandes rouges composé d'un abattoir, une unité de valorisation des viandes et une unité de tri et d'emballage ; un complexe agroalimentaire ; une unité de recherche/développement, une base logistique, etc.

Le projet est actuellement en phase d'aménagement extérieur pour le connecter aux réseaux électrique, d'eau potable, de télécoms et d'assainissement. En ce qui concerne l'aménagement intérieur, les autorités concernées oeuvrent actuellement au choix d'un bureau d'études pour assurer le suivi technique, le pilotage des études d'aménagement général et la préparation des appels d'offres.

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L'augmentation du capital de la Société des marchés de production du centre (Somaproc), relevant du ministère du Commerce, en vue de trouver d'éventuels investisseurs, est également à l'examen. Ce projet fait partie de plusieurs autres projets pilotes dans le cadre de la modernisation des circuits de distribution.