Afrique: Le « Paris Builders Show » - Penser les villes durables

A l'heure où la transition énergétique redessine les villes et où les impératifs climatiques imposent de nouvelles façons de construire, le Paris Builders Show s'affirme comme l'un des rendez-vous internationaux majeurs du bâtiment durable et de l'innovation technologique.

En prélude à cette manifestation, la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française (Ccitf) convie à Tunis les principaux acteurs du secteur à une rencontre stratégique consacrée à l'avenir de la construction durable en Tunisie, entre ruptures technologiques, visions d'avenir et nouveaux modèles de développement.

La Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française (Ccitf), représentant en Tunisie du « « Paris Builders Show », organise le 18 mai 2026 à Tunis une rencontre de haut niveau autour du thème : « Quelle vision stratégique et quelles innovations pour garantir la durabilité dans le domaine de la construction en Tunisie ? ».

Cet événement réunira responsables publics, experts, architectes, chercheurs, promoteurs immobiliers et représentants d'organisations professionnelles afin de débattre des grands défis liés au bâtiment durable, à la ville résiliente et aux nouvelles technologies appliquées à la construction.

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Transition énergétique et innovation, le coeur du secteur

Cette initiative s'inscrit dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations du secteur du bâtiment. Pressions climatiques, exigences énergétiques accrues, urbanisation rapide et révolution numérique poussent aujourd'hui les professionnels à repenser les modes de conception, de construction et de gestion des infrastructures.

Les thématiques qui seront abordées lors de cette rencontre concernent l'efficacité énergétique, les matériaux écologiques, l'intelligence artificielle, le BIM (Building Information Modeling) ainsi que les jumeaux numériques, et figurent également au coeur du « Paris Builders Show », grand rendez-vous international prévu du 28 septembre au 1er octobre 2026 à « Paris Expo Porte » de Versailles.

Héritier du Mondial du Bâtiment, le « Paris Builders Show » ambitionne de devenir une plateforme mondiale dédiée aux innovations de la construction durable. L'événement devrait accueillir plus de 2.200 exposants et près de 135.000 visiteurs professionnels venus de plusieurs pays. Il regroupe notamment les salons « Batimat », « Interclima », « Idéobain » et « Renodays », couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment, de la construction à la rénovation énergétique.

Construction durable en Tunisie !

Au-delà de sa dimension commerciale, ce salon se positionne comme un véritable laboratoire d'idées autour des grandes transitions qui touchent le secteur. La décarbonation des bâtiments, la gestion intelligente de l'énergie, l'utilisation de matériaux bio-sources ou encore la digitalisation des métiers de la construction constituent désormais des priorités pour les professionnels et les décideurs publics.

L'intelligence artificielle et les outils numériques occupent également une place grandissante dans cette évolution. Grâce au BIM et aux technologies de modélisation avancée, les professionnels peuvent désormais optimiser la conception des bâtiments, améliorer leur maintenance et réduire leur empreinte énergétique.

Les jumeaux numériques, qui permettent de reproduire virtuellement les infrastructures en temps réel, ouvrent quant à eux de nouvelles perspectives dans la gestion urbaine et la planification durable. Pour la Tunisie, ces transformations représentent à la fois un défi et une opportunité.

Le secteur du bâtiment, fortement consommateur d'énergie et de ressources, est appelé à évoluer vers des modèles plus durables et plus résilients. Les entreprises tunisiennes du bâtiment, des matériaux de construction et de l'ingénierie cherchent ainsi à mieux intégrer les standards internationaux liés à la performance énergétique et à la construction verte.

Dans ce contexte, la rencontre organisée par la Ccitf apparaît comme une plateforme d'échange stratégique permettant de rapprocher les acteurs tunisiens des grandes tendances internationales du secteur. Elle devrait également servir de passerelle vers le Paris Builders Show, considéré aujourd'hui comme l'un des principaux carrefours mondiaux de l'innovation dans le bâtiment durable.