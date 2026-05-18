Tunisie: Carthage - Une association locale réclame des précisions sur les récentes opérations d'abattage d'arbres

L'Association des Amis de Carthage a annoncé dimanche avoir déposé le 22 mai courant une demande officielle auprès de la municipalité de Carthage pour obtenir des précisions sur les récentes opérations d'abattage d'arbres, dans le cadre du suivi de la situation environnementale et patrimoniale de la ville.

Dans un communiqué publié dimanche, l'association réaffirme son attachement au droit des citoyens et de la société civile à l'accès à l'information, notamment les décisions qui affectent le paysage urbain et environnemental de Carthage, ville à la symbolique historique et civilisationnelle exceptionnelle.

A ce titre, elle exhorte les différentes parties concernées à adopter la transparence et à respecter les lois en vigueur régissant la protection de l'environnement et du patrimoine.

Des habitants de Carthage avaient déposé le 5 mai 2025 une pétition d'urgence auprès du gouverneur de Tunis, du président de la municipalité de Carthage, du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que du ministère de l'Environnement.

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Ils réclament la protection du couvert végétal dans la zone de Carthage, après avoir constaté des opérations d'abattage et de déracinement d'arbres dans la région.

Les signataires de la pétition estiment que ces interventions représentent une « menace grave » pour l'équilibre environnemental et portent atteinte au caractère historique et esthétique de la ville.

Ils soulignent en outre que ces opérations sont menées sans information suffisante de l'opinion publique locale et sans justification scientifique ou environnementale précise.

Raison pour laquelle ils réclament l'ouverture d'une enquête administrative et environnementale urgente sur ces interventions et la tenue d'une séance d'audition d'urgence réunissant les autorités locales, la société civile et des experts environnementaux.

Ils ont également plaidé pour l'élaboration d'un programme alternatif respectueux de l'environnement, fondé sur le principe de compensation et de reboisement.