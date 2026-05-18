Afrique: Tunisie-Roumanie - Signature de trente protocoles d'accords entre des universités tunisiennes et roumaines

La Tunisie a participé en tant qu'invitée d'honneur à la deuxième édition de l'événement international « Poli International Fest », qui s'est déroulé les 14 et 15 mai 2026 à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Cette initiative émane de la Faculté d'ingénierie en langues étrangères de l'Université des sciences et technologies de Bucarest « Politehnica ».

Cet événement a été marqué par la signature de 30 protocoles d'accord (MoU) entre des universités tunisiennes et leurs homologues roumaines, notamment avec l'Université des sciences et technologies « Politehnica » de Bucarest, l'Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest, l'Université roumano-américaine, l'Université d'art théâtral et cinématographique de Bucarest, ainsi que l'Université de musique de Bucarest, selon un communiqué publié sur la plateforme d'information et de communication du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a prononcé un discours à distance dans lequel il a salué le niveau d'excellence de la coopération tuniso-roumaine dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche académique. Il a particulièrement salué la décision de la partie roumaine de doubler le nombre de bourses universitaires accordées aux étudiants tunisiens, passant de 10 à 20 bourses annuelles, et ce, dans le cadre du programme bilatéral de coopération signé à Bucarest le 8 décembre 2023.

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L'ambassadeur de la République tunisienne en Roumanie, Sami Nagga, le directeur général de la diplomatie économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères, Mourad Belhassen, ainsi que le président de l'Université de Gabès et représentant de la délégation universitaire tunisienne, Mahrez Romdhane, ont également pris la parole. Leurs interventions ont porté sur l'état des lieux et les perspectives de renforcement de la coopération universitaire et académique entre les deux pays, ainsi que sur l'importance de développer les partenariats dans ces secteurs.

La présence tunisienne à ce festival s'est également distinguée par la participation de la directrice générale du Centre international de l'économie culturelle numérique (TICDCE), Saloua Abdelkhalek, accompagnée d'une délégation de start-ups incubées. À travers le pavillon technologique tunisien, l'accent a été mis sur l'innovation tunisienne dans les domaines de la culture numérique et des industries créatives, en plus de l'organisation d'ateliers et d'une table ronde sur la technologie et l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, deux pavillons ont été dédiés à la promotion du patrimoine tunisien et de la destination touristique nationale, avec le soutien de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et du médecin tunisien Souheil Hdidji, qui compte parmi les compétences tunisiennes établies en Roumanie.

Enfin, les membres de la communauté tunisienne résidant en Roumanie, et plus particulièrement les étudiants, ont activement contribué au succès des différentes activités de l'événement en participant aux ateliers et aux animations culturelles, tout en mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine civilisationnel et culturel de la Tunisie.