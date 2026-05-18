Angola: Le développement des ressources humaines, pilier du développement de l'Est

Saurimo — La formation des ressources humaines à tous les niveaux est essentielle au développement de la région orientale de l'Angla, a affirmé ce dimanche le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias, à Saurimo.

Le gouverneur a tenu ces propos à l'issue d'une réunion avec la société civile de la région orientale, organisée par l'Association Movimento Nacional Angola Real (MONAAR).

Gildo Matias a souligné la nécessité d'investir dans la jeunesse afin de susciter en elle l'esprit créatif et entrepreneurial, et ainsi lui permettre de piloter les processus liés au développement politique et économique du pays.

Il a insisté sur le fait que l'Angola a besoin de jeunes en bonne santé, bien préparés et instruits, capables de contribuer par leur travail et leurs initiatives à sa croissance et à sa transformation.

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Le gouverneur a reconnu l'existence d'un taux de chômage élevé chez les jeunes, les difficultés d'accès à l'emploi, à l'éducation et au logement digne, ainsi que la forte prévalence des infections sexuellement transmissibles.

C'est pourquoi, a-t-il déclaré, le gouvernement angolais reste déterminé à lutter contre ces problèmes en promouvant l'auto-emploi et le logement social, et a lancé un appel à la société civile, aux universitaires, aux journalistes, aux militants, aux chefs religieux et aux entrepreneurs pour leur contribution décisive au progrès du pays.

Gildo Matias a dénoncé les actes de vandalisme, souvent commis par des inconnus, qui mettent en péril le bien-être social de tous. À cet égard, il a exhorté la société civile à développer une culture de la dénonciation afin que les responsables soient traduits en justice, tant au civil qu'au pénal.