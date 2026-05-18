Afrique: Le pays s'incline face à la Tanzanie en Coupe d'Afrique des Nations U17

Luanda — L'Angola s'est incliné aujourd'hui, dimanche, face à la Tanzanie (0-3), lors de son deuxième match du Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations U17, qui se déroule à Rabat, au Maroc.

L'équipe nationale n'a pas réussi à s'imposer face à l'organisation technico-tactique de son adversaire. La sélection de l'Angola, sous la houlette de Mário Catala, perdait déjà à la mi-temps (0-1).

En seconde période, les difficultés se sont accentuées pour les Angolais, notamment avec l'expulsion directe du défenseur Osvaldo Costa pour une faute sur un adversaire.

À la 52e minute, les « Palanquinhas » (nom de l'équipe de football U-17 d'Angola) ont encaissé un deuxième but suite à une erreur défensive.

Le gardien Gelson Dala a passé le ballon dans la surface de réparation au défenseur central Martinho, mais ce dernier n'a pas réussi à l'arrêter, permettant ainsi au ballon d'atteindre l'attaquant tanzanien Sadan, qui a centré pour son coéquipier Hasan Kizinga qui n'avait plus qu'à le pousser au fond des filets.