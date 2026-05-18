Angola: Le pays exhorte l'ONU-Habitat à accélérer la mise en oeuvre du nouvel agenda urbain

Le ministre angolais des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, a plaidé ce dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, pour que le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) accélère la mise en oeuvre du nouvel agenda urbain d'ici à 2036, afin d'éviter que l'Afrique ne devienne un espace de vulnérabilité climatique et d'exclusion sociale.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de la réunion ministérielle marquant le début du 13e Forum urbain mondial, qui se déroule jusqu'au 22 mai, cette accélération est indispensable pour que la prochaine décennie soit décisive et permette au continent africain de devenir le moteur du développement durable, de l'innovation et de la prospérité.

Carlos Alberto dos Santos a justifié sa position en affirmant que l'expérience montre qu'il ne peut y avoir de villes résilientes sans infrastructures urbaines solides, sans financements adéquats et sans une vision intégrée de l'urbanisation, de l'environnement, du logement et de la mobilité.

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Lors de cette réunion, qui a rassemblé 54 représentants gouvernementaux, le ministre angolais a réaffirmé la nécessité d'une plus grande solidarité internationale, du transfert de connaissances techniques et de la mobilisation de ressources financières pour soutenir les pays en développement dans leur transformation urbaine durable.

Il a souligné que, bien planifiée, l'urbanisation peut constituer un puissant levier de croissance économique, d'inclusion sociale et d'adaptation au changement climatique.

Par ailleurs, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur du multilatéralisme au sein d'ONU-Habitat et auprès de tous ses partenaires internationaux pour promouvoir des villes plus humaines, résilientes et durables.

Carlos Alberto dos Santos a souligné que l'avenir durable de l'Angola et de l'Afrique en général dépendra largement de la manière dont les villes actuelles sont planifiées et gérées.

Selon le programme, l'Assemblée des femmes et la Réunion des gouvernements mondiaux et régionaux sont également prévues aujourd'hui, parmi d'autres activités.

Le 13e Forum urbain mondial (FUM), qui se tient sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », accueille plus de 20 000 participants venus de 180 pays.

L'Angola est représenté par une délégation conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, devenant ainsi un participant régulier à cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya. Le pays a été présent à plusieurs éditions, notamment à la 12e édition au Caire, en Égypte, qui portait sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.