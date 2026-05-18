Angola: Le saxophoniste Nanutu inspire une nouvelle génération d'artistes - Directeur de la culture

Dundo — Le saxophoniste António Fernando « Nanutu » a inspiré des générations d'artistes à travers le partage de son savoir et de son talent, a déclaré samedi à Dundo, José Pinto, directeur du bureau provincial de la culture et du tourisme de Lunda-Norte.

Selon le directeur, le saxophoniste avait encore beaucoup à transmettre aux générations actuelles et futures de la musique angolaise, compte tenu de son expérience dans le domaine instrumental.

José Pinto s'adressait à l'ANGOP au sujet du décès de l'artiste, survenu vendredi au Portugal des suites d'une maladie.

Pour lui, Nanutu a toujours inspiré et impressionné des générations et ému les coeurs des Angolais et de ses admirateurs au-delà des frontières.

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C'est pourquoi, a-t-il réaffirmé, sa disparition représente une énorme perte pour la culture nationale.

José Pinto a informé que les acteurs culturels de la province de Lunda-Norte déplorent le décès du musicien Nanutu et adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

L'artiste est l'auteur du projet « Nanutu Sax From Angola », lancé en septembre 2024, dans le cadre de 50 ans de l'indépendance nationale.

António Fernando, connu sous le nom artistique de « Nanutu », est originaire de Luanda et est décédé à l'âge de 68 ans.