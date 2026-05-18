Afrique: Le pays participe à la 93e Foire internationale de l'agriculture en Serbie

Luanda — L'Angola participe, du 16 au 21 du mois en cours, à la 93e édition de la Foire internationale de l'agriculture de Novi Sad, en République de Serbie, considérée comme l'une des plus importantes plateformes internationales du secteur agricole et agro-industriel en Europe du Sud-Est.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès ce dimanche, la participation angolaise résulte d'un effort institutionnel et diplomatique conduit par l'Ambassade d'Angola en Serbie, sous la coordination de l'ambassadeur Eduardo Filomeno Barber Leiro Octávio, chef de la mission diplomatique angolaise à Belgrade.

Le document précise que la délégation angolaise est composée d'hommes d'affaires, de représentants institutionnels et d'opérateurs économiques issus des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la transformation alimentaire, de la mécanisation agricole et du commerce international. Cette initiative vise à promouvoir les potentialités économiques de l'Angola, attirer des investissements stratégiques et renforcer les relations de coopération entre l'Angola et la Serbie.

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Dans ce contexte, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Serbie (CCIAS), Massunga Henriques, a également entamé une intense série d'activités de travail en République de Serbie, axée sur la participation angolaise à cet événement ainsi que sur le renforcement des relations économiques et entrepreneuriales entre les deux pays.

Le communiqué souligne que, durant la foire, les entrepreneurs angolais exposeront des produits nationaux, présenteront les potentialités agricoles et agro-industrielles de l'Angola et établiront des contacts avec des investisseurs, fabricants de machines agricoles, producteurs de semences, entreprises agro-industrielles ainsi qu'avec des institutions financières internationales.

Selon la même source, cette participation devrait permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives d'affaires, de promouvoir l'investissement privé et d'accélérer la modernisation du secteur agricole angolais.

La Foire internationale de l'agriculture de Novi Sad réunit chaque année des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs professionnels venus de différentes régions du monde. L'événement se distingue par la présentation des technologies agricoles les plus récentes, de solutions d'irrigation, d'équipements modernes, d'énergies renouvelables appliquées à l'agriculture, ainsi que de la production animale.

Le salon met également en avant les semences, les fertilisants, la protection des cultures et la transformation agro-industrielle.