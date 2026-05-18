Ile Maurice: Le deuil et le pouvoir

Pendant quelques heures, la politique s'est tue. Les drapeaux et slogans sont devenus inutiles. Les querelles partisanes ont perdu leur voix. Derrière l'ancien ministre et ancien leader de l'opposition, Maurice n'a vu qu'un père : Nando Bodha, debout devant l'insupportable.

Un homme auquel la vie vient d'infliger ce que la politique, même dans sa brutalité, ne pourra jamais égaler. Autour des eaux sombres de La Nicolière, le pays a aperçu quelque chose de lui-même qu'il refusait depuis longtemps de regarder en face : une île fatiguée qui laisse lentement ses enfants dériver vers des nuits sans retour.

Le fils de Nando Bodha est mort. Mais à travers lui, c'est aussi l'un de nos fils qui a été retrouvé au bord du chemin. Et c'est là que commence notre malaise collectif. Des milliers d'anonymes sombrent déjà dans un silence presque ordinaire. Drogue synthétique. Violence erratique. Dépressions invisibles. Familles détruites. Pourtant, rares sont les drames qui provoquent encore un véritable frisson national. À force, les sociétés apprennent à survivre en s'habituant à l'horreur. Hannah Arendt parlait d'une banalisation du mal née de la répétition. Albert Camus écrivait dans La Peste que l'homme finit par organiser sa vie autour du malheur comme autour de la météo.

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C'est peut-être ce qui arrive à Maurice. Nous regardons nos propres ruines avec une fatigue résignée. Nous avons laissé les mafias devenir des puissances parallèles. Nous avons laissé certains quartiers glisser vers la peur. Nous avons laissé les policiers se fatiguer, parfois se décourager. Et pendant ce temps, nous continuions à parler croissance, smart cities et investissements comme si un pays pouvait prospérer durablement en abandonnant silencieusement une partie de sa jeunesse.

Dans ce drame, il existe aussi une cruauté presque biblique. Nando Bodha faisait partie de ceux qui ont gouverné ce pays, accompagné ses dérives, tenté parfois de les combattre sans parvenir à les arrêter. Voilà peut-être le supplice secret des hommes d'État : découvrir un jour que les monstres publics finissent toujours par entrer dans les maisons privées.

Alors le politicien disparaît. Il ne reste qu'un homme brisé devant une chaise vide. Si chacun voit son bleu à sa porte, certains verront ici un fait divers. D'autres, une tragédie politique. D'autres encore, le symptôme d'une société malade. Mais il reste une vérité nue : les morts violentes ne tombent jamais du ciel. Elles poussent lentement dans les fissures d'une société. Dans ses lâchetés. Dans ses compromissions. Dans ses silences. Et La Nicolière nous renvoie aujourd'hui cette question terrible : pourquoi avons-nous appris à ne plus trembler lorsque ce sont les enfants anonymes des autres qui meurent ?

Depuis son retour au pouvoir, Navin Ramgoolam découvre la différence fondamentale entre conquérir l'État et le redresser. Les promesses électorales -- baisse des prix, pensions revalorisées, gratuité élargie -- se heurtent désormais à une réalité plus austère : dette publique élevée, croissance fragile, pressions des agences de notation et ralentissement mondial. À Maurice, les chiffres n'applaudissent jamais.

Le troisième 60-0 n'a pas seulement sanctionné un régime ; il a confié une mission de réparation nationale. Mais réparer exige parfois de décevoir. Chaque réforme produit désormais son coût politique immédiat : les pensions divisent, les subventions deviennent difficilement soutenables et toute hausse fiscale inquiète un secteur privé déjà nerveux face aux turbulences mondiales. Dans ce contexte, le prochain Budget et le Constitutional Review Commission Bill deviennent les deux faces d'une même stratégie : restaurer simultanément la crédibilité économique et la confiance institutionnelle.

Car Maurice joue aujourd'hui une partie plus large que sa seule politique intérieure. Après Nairobi, avant le G7 d'Évian et le prochain India-Africa Forum Summit prévu à New Delhi en mai 2026, Ramgoolam tente de repositionner l'île comme plateforme de «derisking financier» entre l'Afrique, l'Inde et l'Europe. La diplomatie devient ici une extension de la politique économique.

L'Inde représente bien plus qu'un partenaire historique. Elle offre à Maurice la possibilité de s'intégrer aux nouveaux corridors stratégiques reliant Afrique et Asie : économie bleue, intelligence artificielle, sécurité maritime, transition énergétique et infrastructures numériques. Pour un pays dont les marges budgétaires sont étouffées par l'endettement, attirer capitaux, technologies et financements climatiques devient une nécessité presque existentielle.

Autrement dit, faute de pouvoir dépenser massivement, Maurice doit apprendre à séduire. C'est précisément pourquoi la réforme constitutionnelle revêt une importance stratégique dépassant largement le débat politique local. Le Constitutional Review Commission Bill ne devra pas seulement protéger les droits fondamentaux des Mauriciens ou renforcer les institutions démocratiques. Il devra aussi envoyer un signal de stabilité juridique, de transparence réglementaire et de prévisibilité aux investisseurs internationaux.

Dans un monde marqué par l'incertitude géopolitique et la fragmentation économique, les investisseurs recherchent autant la confiance institutionnelle que les avantages fiscaux. Le véritable voyage de Ramgoolam commence donc ici : transformer les limites budgétaires de Maurice en levier géopolitique et faire de la réforme institutionnelle non pas un luxe démocratique, mais un outil de compétitivité nationale.