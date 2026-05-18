Ile Maurice: Adel Cupidon, vice-champion d'Afrique au triple saut

En plein essor ces deux dernières saisons, Adel Cupidon a finalement vu sa persévérance et son dur labeur récompensés samedi lors de la 5e journée des championnats d'Afrique seniors à Accra, au Ghana. Bondissant à 16m61 en finale du triple saut, le Mauricien a accroché la médaille d'argent dans cette épreuve, la première médaille mauricienne dans ces championnats.

On s'attendait à un moment de magie de la Team Lindor, dirigée par l'ancien sauteur Giovanni Lindor, et celui-ci arriva samedi lors de la cinquième et avant-dernière journée des championnats d'Afrique. Engagé sur une finale du triple saut regroupant 15 des meilleurs sauteurs africains du moment, le Mauricien a sorti le grand jeu avec un saut à 16m61 pour terminer en deuxième position, synonyme de médaille d'argent.

Sur le podium, le Sénégalais Amath Faye a pris la médaille d'or avec un saut à 17m00 alors que le Béninois Yoann Awhansou a terminé la compétition avec la médaille de bronze, à un centimètre de notre compatriote (16m60). Lors de cette même journée, la finale du lancer du marteau a vu Jean-Ian Carré terminé à la cinquième place, avec un jet à 48m16.

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Outre la médaille d'argent de Cupidon, le sauteur mauricien de 28 ans réalise sa meilleure performance personnelle sur cette épreuve. Ce dernier conclut ainsi une semaine exceptionnelle notamment après l'annonce de sa médaille de bronze à la longueur, récupérée lors des championnats d'Afrique 2022. Rappelons qu'à la suite de la disqualification pour dopage du Botswanais Thalosang Tshireletso, les classements des finales du triple saut et de la longueur avaient été officiellement modifiés. Initialement 4e du concours de saut en longueur, Adel Cupidon s'est ainsi retrouvé à la troisième place.

Au niveau des sprinteurs, Océane Moirt, Angelique Abberley et Joshan Vencatasamy ont été stoppés au premier tour du 200m alors que Noa Bibi a pris la porte de sortie en demifinale de cette distance. Aligné sur la première demi-finale, le sprinteur mauricien a terminé en 5e position avec un chrono de 21s24. Soulignons qu'en finale du 4x100m, les sprinteurs mauriciens n'ont pu terminer la course, ayant manqué leur passage de témoin. Lors de la journée d'hier, Liliane Potiron et Dezardin Prosper disputaient les finales respectives du triple saut et de la hauteur.