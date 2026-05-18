Ile Maurice: JKA Mauritius et Kinouété - Le karaté comme rempart contre la délinquance

Au-delà de la compétition pure, la Japan Karate Association (JKA) Mauritius, sous l'impulsion de son président Sensei Didier Samfat, franchit une étape majeure dans son engagement social. Un protocole d'accord (MoU) a été officiellement annoncé le 29 avril dernier avec l'association Kinouété, marquant le début d'une collaboration stratégique axée sur la réinsertion et la prévention.

Le sport contre la toxicomanie. L'objectif de ce partenariat est clair : utiliser le karaté JKA comme une plateforme structurée pour soutenir les jeunes à risque de délinquance, de toxicomanie et d'exclusion sociale. En s'appuyant sur les piliers du karaté-do -- la discipline, le respect et la résilience -- ce programme vise à inculquer des compétences de vie essentielles et à renforcer la capacité de décision chez les jeunes adultes.

Action concrète au Dojo des Moka Rangers Loin d'être une simple signature administrative, cet accord a déjà trouvé son application sur le terrain. Le samedi 9 mai, le Dojo des Moka Rangers (gymnase du Lycée des Mascareignes) a accueilli un premier atelier spécial de 45 minutes animé par Kinouété. Cette session était spécifiquement dédiée à la prévention de la drogue en milieu scolaire, illustrant comment le sport peut agir comme un guide positif.

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Pour Didier Samfat, également Head Coach des Moka Rangers, cette initiative redéfinit le rôle de l'instructeur : «À la JKA, nous croyons fermement que les coachs sont plus que des instructeurs -- ce sont des mentors et des modèles capables de guider la prochaine génération vers un chemin meilleur.» En créant ces environnements sécurisés et inspirants, la JKA Mauritius veut s'imposer non seulement comme un pôle d'excellence technique, mais aussi comme un acteur engagé pour un mode de vie sain et citoyen à Maurice.

Indo Pacific Cup (IPC) en bonne voie

Pour cette deuxième édition, la JKA Mauritius change d'envergure. Le président Didier Samfat confirme l'ampleur exceptionnelle du tournoi international qui se tiendra du 22 au 27 septembre avec déjà 750 inscrits. L'événement est d'ores et déjà mis en avant comme une véritable « mini Coupe du Monde » pour le karaté JKA dans la région.

Le tournoi prend une dimension inédite avec le soutien du Ministère des Sports de la Russie, qui sponsorise la compétition et dépêche une délégation massive de 150 participants. Malgré la hausse du prix des billets d'avion, plusieurs pays ont confirmé leur participation et viendront avec de fortes délégations selon Didier Samfat, président de la JKA Mauritius.

L'élite japonaise sera en lice avec la Team Japan en Kumite et Kata individuels : Sensei Hidemoto Kurihara (HQ Instructor, 1er en Kata au 67e All Japan) et Sensei Kyoko Akiyama (HQ Instructor, 1re en Kumite et 2e en Kata au 67e All Japan). En amont, le Chef Instructeur japonais Koichiro Okuma (7e Dan) viendra dès août pour encadrer les équipes mauriciennes et délivrer des cours sur la gestion de compétitions internationales.