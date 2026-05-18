La Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement a été reconnue pour sa forte productivité et ses excellents résultats financiers. Les employés de la société ont ainsi été accordés un bonus équivalent à un mois de salaire suite à la récente évaluation annuelle des performances des entreprises et sociétés publiques.

Selon les résultats publiés par la Commission sur les Entreprises Publiques, la Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement a obtenu un classement général élevé en 2025. Ce résultat est le reflet de progrès institutionnels soutenus et du rehaussement du domaine des prestations de service dans les principaux secteurs de la société.

Cette performance est attribuée au leadership constant du directeur général, Mr Saloum Malang, qui travaille en étroite collaboration avec le Conseil d'Administration présidé par Mr Oreme Joiner.

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Au cours de la période d'évaluation, la Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement a démontré des progrès financiers considérables. Le revenu total de la société a accru d'environ 401.6 millions en 2023 à 1.042 milliard de dalasis en 2025. Similairement, sa base d'actifs total a connu une croissance de 8.54 milliards de dalasis à 10.99 milliards de dalasis. Des chiffres qui reflètent une stratégie de consolidation des capacités de la société ainsi qu'une amélioration de la résilience financière.

Les fonds des membres ont également connu une croissance stable et continue, s'amplifiant de 8.33 milliards de dalasis en 2023 à 10.11 milliards de dalasis en 2025, et renforçant de ce fait la faculté de la société à préserver et à accroitre les profits à long-terme des contributeurs.

Les retours sur investissements des membres de la société ont également augmenté, avec des intérêts atteignant 246.5 millions de dalasis en 2025. Le rendement de la société s'est considérablement amélioré, notamment en termes d'afflux de capitaux et de remboursements d'emprunts. Deux domaines dans lesquels la société a enregistré de meilleurs résultats par rapport aux années précédentes.

Outre les gains financiers, la Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement a strictement adhéré aux principes de bonne gouvernance et de responsabilisation à travers notamment la présentation opportune des bilans financiers et la conduite d'opérations d'audit exhaustives et transparentes de tous ses comptes bancaires.

La direction de la société a exprimé sa reconnaissance au gouvernement de la Gambie, au conseil d'administration, aux contributeurs, employés, retraités et partenaires pour leur confiance sans faille et leur soutien, qui, selon elle, ont été indispensables aux progrès de la société.

La Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement a démontré son attachement au maintien de cette trajectoire ascendante, et ce, en améliorant davantage sa productivité, en renforçant le domaine des prestations de service, et en renchérissant la cotation pour les parties prenantes.

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