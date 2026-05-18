Gabon: Décès tragique d'un agent de la SEEG à Gamba - Le Ministre exprime sa vive émotion et la solidarité du Gouvernement

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, a appris avec une profonde émotion et une vive consternation le décès tragique de Monsieur Yves Ditougou Nziengui, agent de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), survenu dans l'après-midi du vendredi 15 mai 2026 à Gamba, alors qu'il intervenait dans le cadre de ses missions professionnelles sur une installation électrique.

Au nom du Gouvernement de la République, et en son nom propre, le Ministre adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à ses proches, à ses collègues de la SEEG ainsi qu'aux populations de Mouila et de Gamba durement éprouvées par cette disparition.

Selon les premiers éléments issus de l'analyse technique interne, menée à titre préliminaire, plusieurs constatations ont été relevées, notamment concernant les équipements de protection individuelle portés lors de l'intervention ainsi que les conditions techniques d'accès et d'exploitation de l'installation concernée.

Les indices observés suggèrent qu'une électrocution serait à l'origine du décès, laissant présumer que l'équipement concerné était sous tension au moment de l'intervention.

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Toutefois, le Gouvernement tient à rappeler que ces éléments demeurent provisoires et qu'aucune conclusion définitive ne saurait être tirée avant l'aboutissement des investigations en cours.

À cet effet, un arbre des causes est actuellement élaboré afin d'établir avec rigueur les responsabilités éventuelles dans la chaîne d'intervention et le respect des procédures de sécurité.

Parallèlement, une enquête judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Le Ministre salue également la mise en oeuvre immédiate des mesures d'accompagnement psychologique au bénéfice des collègues et équipes de la SEEG affectés par cette épreuve particulièrement douloureuse.

En cette période de deuil et de recueillement, le Gouvernement réaffirme sa solidarité à l'endroit de la famille endeuillée et s'incline avec respect devant la mémoire du disparu, tout en priant pour le repos de son âme.