Cote d'Ivoire: CEPE 2026 - 609 384 candidats à l'épreuve ce lundi

18 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

À la recherche du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe), 609 384 candidats affrontent les épreuves écrites sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ce lundi 18 mai 2026.

Répartis dans 2 763 centres, ces candidats composent dans quatre (4) matières. Dans la matinée, ils seront soumis à l'épreuve d'exploitation de texte, d'une durée de 1 h 15 min, à celle d'éveil au milieu, qui durera 1 h, ainsi qu'à l'épreuve d'orthographe (dictée), prévue pour 45 min. Dans l'après-midi, ils composeront en mathématiques pendant 1 h.

Ces postulants doivent obtenir au moins 85 points sur 170 pour décrocher leur premier diplôme d'études

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