Cote d'Ivoire: Foi chrétienne et responsabilité publique - Anne Désirée Ouloto prône la probité dans l'administration

Mettre les valeurs chrétiennes au service de l'action publique et renforcer l'éthique dans la gestion administrative. Tel est le message porté par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, lors d'une conférence-témoignage animée, le vendredi 15 mai 2026, à Daloa, dans le cadre de l'Assemblée générale du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire (Cnl-CI).

Placée sous le thème « Foi chrétienne et responsabilité publique : vivre l'Évangile au coeur de l'administration ivoirienne », cette rencontre a réuni responsables religieux, membres du laïcat catholique, cadres administratifs et fidèles venus de plusieurs diocèses du pays.

Face à un auditoire attentif, la ministre d'État a livré une réflexion articulée autour du lien entre spiritualité et exercice de la responsabilité publique. Pour elle, les valeurs prônées par l'Évangile rejoignent les principes fondamentaux d'une administration moderne et performante. « L'Évangile nous enseigne le service, l'humilité, la vérité et le respect de l'autre. Ce sont également les fondements d'une administration moderne et crédible », a affirmé Anne Désirée Ouloto, soutenant que l'exercice d'une fonction publique requiert avant tout une solide conscience morale.

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Selon elle, vivre sa foi dans l'administration ne consiste pas à afficher ostensiblement son appartenance religieuse, mais plutôt à traduire ses convictions dans les actes du quotidien. « Être chrétien dans l'administration, c'est agir avec justice, intégrité et respect des usagers », a-t-elle insisté.

Au cours de son intervention, la ministre d'État a insisté sur le respect des principes déontologiques qui encadrent la fonction publique. Comparant le Statut général de la Fonction publique à une « Bible administrative », elle a rappelé les obligations de neutralité, de loyauté et d'impartialité qui s'imposent aux agents de l'État. « Le fonctionnaire sert la Nation avant tout. Il ne doit ni discriminer, ni favoriser, ni utiliser sa position pour des intérêts personnels ou communautaires », a-t-elle déclaré, appelant les agents publics à l'exemplarité dans leurs comportements.

Évoquant son expérience à la tête de l'administration publique, Anne Désirée Ouloto a partagé plusieurs témoignages personnels sur les difficultés et pressions auxquelles sont confrontés les responsables publics, notamment dans les recrutements et le traitement des dossiers administratifs. « Il m'est arrivé de dire non à des proches lorsque les règles ne permettaient pas de satisfaire leurs demandes. La rigueur protège l'équité et garantit la crédibilité de l'État », a-t-elle confié.

Foi, gouvernance et modernisation administrative

Abordant la dimension spirituelle de la gouvernance, la ministre d'État a indiqué que la foi et la prière constituent, selon elle, des repères essentiels dans la prise de décision. « Quand on exerce de hautes responsabilités, il faut être connecté à Dieu pour garder la lucidité, résister aux tentations et prendre des décisions justes », a-t-elle soutenu. Elle a également mis en lumière les réformes engagées par le gouvernement en faveur de la modernisation administrative, estimant toutefois que la transformation de l'État ne saurait se limiter aux outils technologiques ou aux innovations techniques. « La modernisation de l'administration ne se limite pas au numérique. Elle repose aussi sur des femmes et des hommes intègres, guidés par le sens du devoir et du bien commun », a-t-elle insisté.

Avant de clore son intervention, Anne Désirée Ouloto a exhorté les participants à promouvoir la paix, la cohésion sociale et la responsabilité citoyenne dans leurs communautés respectives. « Notre pays a besoin de modèles positifs, de citoyens responsables et d'agents publics qui placent l'intérêt général au-dessus de tout », a-t-elle conclu sous les applaudissements nourris de l'assistance.

Cette conférence s'inscrivait dans le programme officiel de l'Assemblée générale du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, organisée à Daloa du 14 au 17 mai 2026.