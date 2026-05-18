Cote d'Ivoire: Showbiz - L'artiste Abomé l'Éléphant n'est plus

18 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le monde de la musique ivoirienne est en deuil. En effet, l'artiste ivoirien Abomé l'Éléphant est décédé ce lundi 18 mai 2026, au Centre hospitalier universitaire de Treichville (Chu), rapporte la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci).

À en croire notre source, qui cite des proches de la famille, Abomé l'Éléphant, l'une des figures emblématiques de la musique ivoirienne, a succombé à un malaise cardiaque, laissant derrière lui sa famille et ses fans dans le désarroi.

À la suite de cette disparition brutale, la rédaction de Fratmat.info adresse ses sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'au monde du showbiz ivoirien.

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