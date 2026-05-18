Ile Maurice: Un touriste italien agressé, deux membres du VOH arrêtés

Une scène d'une rare violence s'est produite jeudi 14 mai, aux alentours de la mi-journée, à Grand-Bassin, plongeant touristes et visiteurs dans la stupeur. Un Italien de 53 ans a été violemment agressé près du parking du site sacré, dans une affaire qui a rapidement pris une ampleur nationale après la diffusion d'images particulièrement choquantes.

Une vidéo accablante, montrant une partie de l'agression du vacancier italien, circule depuis sur les réseaux sociaux. Les images des caméras Safe City dévoilent une scène de chaos durant laquelle la victime est projetée au sol avant d'être violemment malmenée sous les cris de plusieurs personnes présentes. L'affaire a conduit à l'arrestation de deux membres du Voice of Hindu (VOH), au terme d'une opération menée conjointement par la police du tourisme, la Criminal Investigation Division (CID) de Vacoas et les unités de la Central Division.

Les suspects sont identifiés comme Jevin Serwan, 27 ans, habitant La Marie, et Aman Serwan, 34 ans, constable affecté au Special Mobile Force Headquarters et actuellement en congé. Les deux hommes ont été arrêtés le soir même avant d'être placés en détention au poste de police de Midlands. Une accusation provisoire de larceny with violence a été retenue contre eux. Ils ont comparu devant la cour de Curepipe et ont retrouvé la liberté sous caution vendredi 15 mai.

Selon la déposition consignée par la victime, un manufacturier italien séjournait à Maurice depuis le 10 mai avec des amis. Le groupe logeait dans une villa à Belle-Mare et avait décidé, ce jeudi-là, de visiter Grand-Bassin avant de faire une pause près du parking pour prendre quelques collations. L'ambiance était calme lorsque la situation a soudainement dégénéré. Selon le ressortissant italien, un premier individu se serait approché du groupe de manière agressive. Il aurait commencé à questionner les touristes avant de s'emparer brusquement du téléphone portable du quinquagénaire.

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Sous le choc, les amis du vacancier seraient intervenus pour récupérer l'appareil. Pensant éviter une escalade, ils auraient ensuite décidé de quitter rapidement les lieux avec leurs sacs. Mais la tension allait exploser quelques secondes plus tard. Un deuxième homme serait alors arrivé avant d'asséner un coup de poing au visage du ressortissant italien. Le choc aurait été d'une telle violence que la victime se serait effondrée sur la chaussée.

Les images montrent ensuite une scène particulièrement troublante. Alors que le touriste se trouve au sol, il est violemment tiré et malmené dans un climat de panique générale. Selon la plainte déposée, les deux suspects auraient attrapé la victime par les jambes avant de la traîner sur la surface rugueuse de la route. L'un d'eux lui aurait ensuite porté plusieurs coups de pied pendant qu'il tentait de se protéger.

Dans la confusion, le téléphone du touriste aurait été endommagé après avoir été arraché puis projeté dans un buisson. Ses lunettes auraient également subi des dégâts. La victime a estimé la valeur de son téléphone à environ Rs 28 000 (500 euros), tandis que ses verres coûteraient près de Rs 44 000 (800 euros). Les arrestations se sont succédé au cours de la même soirée, quelques heures seulement après l'agression. Blessé au visage et au dos, le ressortissant italien a été transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru, où il a reçu des soins avant d'obtenir son autorisation de sortie.

Selon une déclaration du ministre du Tourisme, Richard Duval : «Dès que j'ai eu vent de cette affaire, j'ai donné des instructions à la Tourism Authority pour placarder des panneaux dans les lieux de culte afin de rappeler qu'il ne faut pas consommer d'aliments non végétariens. Néanmoins, nous déplorons tout recours à la violence. La religion prêche l'éducation, la tolérance, le pardon et le dialogue. Je salue le travail de la police, qui a agi promptement, ainsi que celui des officiers de la Police du tourisme du sud. Je rappelle que la réputation d'une destination touristique comme Maurice est fragile. Elle se construit dans le temps et avec beaucoup de patience. C'est aussi la responsabilité de tout le monde d'y contribuer.»

Navind Unoop, du VOH, s'est également exprimé à la suite de l'agression. Il a indiqué avoir rencontré le ministre du Tourisme, Richard Duval, ainsi que le junior minister Sydney Pierre, afin d'aborder la question de la consommation d'aliments non végétariens sur le site sacré.

Selon lui, cette démarche fait suite à plusieurs plaintes de dévots et de visiteurs, mais aussi à des signalements concernant des touristes consommant de la nourriture non végétarienne à Grand-Bassin, un lieu hautement spirituel. Il a souligné qu'une lettre officielle a été adressée à différents établissements hôteliers ainsi qu'aux tour-opérateurs de Maurice afin de les sensibiliser et d'informer leurs clients. Les guides touristiques et les chauffeurs seront également concernés par cette campagne de communication, afin de rappeler que Grand-Bassin est un espace sacré où certaines pratiques doivent être respectées.