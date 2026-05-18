Ile Maurice: Robert Hungley mobilise contre l'exclusion et la stigmatisation

À l'invitation de l'Abri de nuit de St-Jean et de Caritas Île Maurice, le président de la République par intérim, Robert Hungley, a pris part hier, dimanche 17 mai, à la cérémonie de l'International AIDS Candlelight Memorial, organisée à St-Jean.

Cet événement commémoratif international, dédié à la mémoire des personnes décédées des suites du VIH/sida, s'est tenu en présence de Patricia Adèle-Félicité, secrétaire générale de Caritas Île Maurice, ainsi que de Jean-Mée Francis-Sandian, responsable de l'Abri de nuit de St-Jean. Placée cette année sous le thème «Light the legacy. Remember. Advance. Act.», la commémoration a été l'occasion de rappeler l'importance de la mémoire, de la solidarité et de l'action collective face aux réalités humaines liées au VIH.

Dans son allocution, Robert Hungley a souligné la dimension profondément humaine de chaque parcours de vie touché par la maladie. «Derrière chaque nom, il y a une histoire de vie, une famille, des rêves, des projets, des moments ordinaires qui donnent sens à une existence», a-t-il déclaré.

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Le chef de l'État par intérim a insisté sur le fait qu'«aucune vie ne mérite de devenir une simple statistique», appelant à replacer la compassion et la dignité au centre du regard porté sur les personnes vivant avec le VIH ou confrontées à des situations de précarité. «Le VIH ne peut jamais devenir un motif d'exclusion, de jugement ou de silence», a-t-il ajouté, rappelant que la lutte contre la maladie relève autant de la santé publique que de la justice sociale et du respect de la dignité humaine.

Cette participation s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Robert Hungley en faveur de la solidarité et de l'inclusion sociale. L'an dernier déjà, il avait pris part au Candlelight Memorial organisé au Caudan Waterfront aux côtés de plusieurs organisations non gouvernementales. Cette année, il a choisi de se rendre à la cérémonie organisée à l'Abri de nuit de St-Jean.

À l'approche de la saison hivernale, Robert Hungley a également lancé un appel à davantage de bienveillance et de fraternité envers les plus fragiles. «Nous jugeons une société à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. La dignité humaine n'est pas négociable ; elle n'a pas de prix», a-t-il conclu. La cérémonie s'est achevée dans un moment de recueillement, en hommage aux personnes disparues et en soutien à celles qui continuent de vivre avec le VIH, dans un esprit de mémoire et d'engagement collectif.