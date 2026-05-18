Ile Maurice: Les Maasaï, sentinelles du climat

Nairobi avait revêtu ses habits de cérémonie. Dans les salons du Africa Forward Summit, les chefs d'État, les financiers et les patrons parlaient d'avenir avec la gravité des hommes qui déplacent des continents à coups de chiffres. Les mots circulaient comme une monnaie internationale : or bleu, transition verte, corridors commerciaux, intelligence artificielle, souveraineté économique, adaptation climatique.

Des écrans géants illuminaient des cartes d'Afrique où l'on traçait des routes, des ports et des pipelines comme d'autres dessinent des rêves.

Puis il y eut cette rencontre qui vous ramène brutalement à la poussière. À la sortie de Nairobi, la ville s'effilochait lentement sous une lumière ocre. Les immeubles cédaient la place aux acacias maigres et aux plaines brûlées. Le goudron lui-même semblait fatigué. C'est là que je les ai vus apparaître dans le vent du soir, silhouettes rouges marchant lentement le long de la route comme des flammes vivantes, cherchant à trouver une voie dans ce monde capitaliste. Les sécheresses sont vécues comme une tragédie profonde.

Les Maasaï

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Depuis des siècles, ils vivent entre le Serengeti et les terres du Ngorongoro. Le monde entier croit les connaître parce qu'il les photographie depuis que l'argentique existe. Les brochures de safari les montrent drapés dans leurs olkarasha rouges, lances à la main, exécutant l'adumu, cette danse verticale où les jeunes guerriers bondissent vers le ciel comme s'ils voulaient défier la gravité elle-même. Mais les hommes et femmes que j'ai rencontrés ce soir-là parlaient surtout d'eau.

Le plus âgé s'appelait Sulei. Son visage semblait taillé dans le bois sec de la savane. À ses côtés se tenaient ses deux filles, et un jeune homme revenu de Nairobi après quelques années d'études. Entre eux circulait cette vieille conversation africaine entre le monde ancien et celui qui arrive.

Fabriqués en peau de buffle, les boucliers sont appelés «olalem» et sont fièrement portés. Nous nous sommes assis sous un arbre maigre dont l'ombre elle-même paraissait souffrir de la chaleur. Autour de nous, les chèvres fouillaient une poussière couleur cendre. Les vaches étaient maigres. Leurs côtes ressortaient sous la peau comme les membrures d'une vieille embarcation.

Chez les Maasaï, le bétail n'est pas une simple richesse. Une vache contient une mémoire familiale, un mariage futur, le prestige d'un père, le lait des enfants et parfois même quelque chose des ancêtres. Perdre un troupeau revient à perdre une partie de soi-même. «Avant, les pluies arrivaient en mars», me confient mes interlocuteurs en regardant l'horizon. «Maintenant elles viennent quand elles veulent. Ou elles ne viennent plus. » Sulei parlait doucement, avec cette lassitude des hommes qui observent le ciel depuis toute une vie.

Un décor de rêve à la lisière de Nairobi

Alors les discours du sommet me revinrent à l'esprit. À quelques kilomètres de là, dans les hôtels climatisés, l'Afrique débattait de milliards et de croissance. Ici, la question était plus simple et plus terrible : comment survivre quand la terre cesse de reconnaître vos saisons ?

Le journaliste polonais Ryszard Kapuściński avait écrit un jour : «L'univers de l'Africain moyen est différent. C'est un monde pauvre, sommaire, élémentaire, réduit à quelques objets : une chemise, un plat, une poignée de grains, une gorgée d'eau. » Et pourtant, devant ces hommes silencieux de la savane, cette pauvreté apparente semblait contenir une richesse invisible que les sommets internationaux ne savent ni mesurer ni traduire en graphiques.

Le monde imagine souvent les Maasaï figés dans un passé immobile. Pourtant ils changent pour survivre. Certains deviennent guides touristiques, enseignants ou rangers protégeant les animaux contre les braconniers. D'autres gèrent les écoles, les soins médicaux ou les conflits liés aux terres de pâturage.

On me parla d'un responsable communautaire près du Ngorongoro qui passe ses journées sur son téléphone à résoudre des problèmes d'eau, d'éducation et de santé pour plusieurs milliers de personnes. «Les gens pensent que nous sommes un peuple du passé», dit Sulei avec un sourire calme. «Mais nous vivons déjà dans le futur climatique des autres.»

Le bétail représente à la fois la richesse, la mémoire, la spiritualité et l'identité du peuple maasaï. Le vent se leva alors sur la plaine. Une poussière rouge monta lentement dans l'air du soir. Des enfants riaient près d'un point d'eau presque vide. Des femmes traversaient la savane avec des bidons jaunes sur la tête, silhouettes dans une lumière de cendre.

Je repensai à mes anciens voyages au Kenya. Aux plaines du Maasaï Mara traversées à l'aube. Aux lions qu'on nous disait endormis sous les acacias. Aux villages où les anciens racontaient les migrations du bétail comme on raconte des épopées. À cette beauté immense que les touristes photographient derrière les vitres de leurs Land Rover Defender sans comprendre qu'elle est aussi un territoire de survie. Car les Maasaï ne luttent pas seulement contre la sécheresse.

Ils luttent contre les clôtures qui fragmentent leurs terres ancestrales, contre les routes modernes qui coupent les anciennes migrations du bétail, contre une modernité qui admire leur image tout en négociant souvent sans eux l'avenir de leurs terres. «Être Maasaï, c'est vivre avec cette terre. Les hommes, les animaux et la terre sont ensemble. » Je pensai alors à une autre phrase de Kapuściński : «En Afrique, l'homme est lié à la terre d'une manière totale, absolue, organique.» Peut-être est-ce cela que les conférences internationales oublient parfois : l'économie n'est jamais seulement une affaire de marchés. Elle est aussi une affaire de pluie, de bétail, de mémoire et de silence.

La nuit tombait sur Nairobi. Au loin, les lumières de la capitale commençaient à scintiller. Les délégations du sommet retournaient vers leurs hôtels. Les moteurs des voitures officielles ronflaient dans les avenues. Je restais là face à ces silhouettes rouges dans la poussière du Kenya, avec l'impression étrange d'avoir aperçu, dans leurs regards tournés vers un ciel absent, quelque chose du destin du siècle qui commence.

Témoins directs

Les Maasaï figurent parmi les premiers peuples à ressentir physiquement les effets du dérèglement climatique en Afrique de l'Est. Depuis des siècles, leur mode de vie pastoral repose sur une connaissance intime des saisons, des pluies, des pâturages et des migrations du bétail. Mais cet équilibre ancestral se fissure. Les sécheresses se multiplient au Kenya et en Tanzanie. Les pluies arrivent plus tard, deviennent imprévisibles ou disparaissent totalement. Pour les Maasaï, le changement climatique n'est pas une théorie scientifique : il se mesure en vaches mortes, en points d'eau asséchés et en longues marches vers des pâturages devenus rares.

Parce qu'ils vivent au contact direct de la terre, sans les protections qu'offrent les grandes villes modernes, les Maasaï détectent avant beaucoup d'autres les bouleversements du climat. Leur quotidien agit comme un baromètre vivant des transformations qui frappent déjà l'Afrique.