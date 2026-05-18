Ile Maurice: Le «Tech Educative Workshop » pour briser les stéréotypes dès le collège

Novity Mauritius a organisé un atelier d'orientation technologique le jeudi 23 avril dernier au collège Lorette de Rose-Hill, à l'occasion de la Journée internationale des filles dans les TIC. Une quarantaine d'élèves de Grade 9 ont participé à cette session destinée à lever les stéréotypes autour des métiers de l'informatique et du secteur technologique.

La session, intitulée Tech Educative Workshop, s'est déroulée sous forme d'échanges interactifs combinant présentations, questions-réponses et quiz. L'objectif : montrer la réalité du secteur tech mauricien et les parcours possibles dans l'informatique. Au cours de l'atelier, les participantes ont exploré plusieurs domaines : les métiers du software, de l'assurance qualité (QA), du product management et de l'innovation. Les intervenantes ont également abordé l'évolution du secteur et l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) comme facteur de transformation.

Deux membres de l'équipe de Novity ont partagé leur expérience professionnelle. La QA Manager Naailah Nowrung Narain a souligné l'importance de soutenir les filles dans le secteur technologique : «Aujourd'hui, l'IT ne devrait jamais être une question de genre. Les jeunes filles doivent être soutenues et encouragées à avancer. Nous avons eu une session très enrichissante avec des élèves curieux, notamment sur l'évolution de l'IT et sur l'IA.»

Gianeeta Ramchurn, QA Lead chez Novity, a insisté sur la diversité des profils et des opportunités de carrière en technologie : «Le secteur technologique ouvre des perspectives qui ne sont pas limitées à un seul profil. Il y a de la diversité, et davantage de femmes ont leur place. Notre rôle est d'élargir ces opportunités pour les jeunes filles.»

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Sur le plan pédagogique, la Senior Educator Aqeelah Bhudye a mis en avant la nécessité d'anticiper les évolutions sectorielles : «Il est essentiel d'être proactif dans un domaine en constante évolution. Avec les innovations et l'IA, il est nécessaire de sensibiliser les élèves à ces réalités pour les préparer dès aujourd'hui.» Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de Novity Mauritius, qui affirme vouloir contribuer au développement de l'écosystème technologique local en agissant dès les premières étapes de la scolarité.