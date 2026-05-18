Ile Maurice: Benoît Harter dément une démission imminente mais admet des «Différends profonds»

Des tensions internes secouent actuellement la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Selon plusieurs sources concordantes, son directeur, Benoît Harter, aurait une nouvelle fois brandi la menace de la démission dans un contexte de désaccords autour du fonctionnement de l'institution et de la gestion de certaines missions à l'étranger.

Nommé à la tête de la MTPA le 18 décembre 2025, Benoît Harter aurait été confronté, ces dernières semaines, à des divergences internes portant notamment sur les limites entre supervision ministérielle et autonomie statutaire de l'organisme chargé de la promotion touristique du pays. Selon nos informations, plusieurs dossiers liés à des déplacements et représentations officielles à l'international auraient ravivé des tensions déjà existantes au sein de l'institution.

Au cœur de la controverse figure la participation de la MTPA au salon international du tourisme IMEX, organisé à Francfort, en Allemagne. Ce qui apparaissait au départ comme une question administrative technique aurait finalement pris une ampleur plus importante. Le différend concernerait la participation d'une Desk Officer responsable du marché allemand à cet événement considéré comme stratégique pour l'industrie touristique mauricienne.

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Selon nos recoupements, ce dossier aurait provoqué de vives discussions entre différentes instances concernées par la gestion de la MTPA. Certains y voient un nouvel épisode illustrant les tensions persistantes autour de la gouvernance de l'organisme et du degré de liberté accordé à sa direction dans les prises de décision opérationnelles.

Des sources proches du dossier affirment ainsi que Benoît Harter aurait exprimé son mécontentement face à certaines résistances internes et à ce qu'il considérerait comme des obstacles à la mise en oeuvre de changements au sein de l'institution. Dans ce climat, la possibilité d'une démission aurait de nouveau été évoquée, même si aucune démarche officielle n'aurait été enclenchée à ce stade.

Contacté, Benoît Harter a toutefois tenu à calmer les spéculations entourant un éventuel départ. «La démission n'est pas à l'ordre du jour. La MTPA est en plein travail. Nous maintenons les efforts sur tous les marchés. Et nous sommes en pleine organisation d'un Mega Fam Trip avec 85 personnes des quatre coins du monde -- tour-opérateurs, agences de voyages, journalistes -- qui débutera le 22 mai», a-t-il déclaré. Le directeur de la MTPA affirme également que les équipes restent pleinement mobilisées. «L'équipe est motivée et travaille en totale collaboration avec le ministre», soutient-il.

Benoît Harter reconnaît néanmoins l'existence de tensions internes. «Il y a effectivement des différends profonds avec ceux qui sont réfractaires aux changements», confie-t-il, tout en relativisant la situation. Selon lui, il convient surtout de se concentrer sur les avancées réalisées depuis son arrivée à la tête de l'institution en décembre dernier. Cette affaire intervient alors que le secteur touristique est engagé dans une phase de relance et de repositionnement sur plusieurs marchés internationaux stratégiques.