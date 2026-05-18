Ile Maurice: Deux ex-officiers de la MCIT provisoirement inculpés

Pas de remise en liberté sous caution pour le sergent Norbert Moanoovaloo et la Woman Police Constable Nundanee Ragoo, deux anciens membres de la Major Crime Investigation Team (MCIT), provisoirement inculpés de bribery lors de leur comparution devant la Weekend Court, ce samedi 16 mai.

La Financial Crimes Commission (FCC) s'est opposée à leur remise en liberté conditionnelle. Les deux policiers sont soupçonnés d'avoir exigé un pot-de-vin de Rs 100 000 à une habitante de Bois-Pignolet, à Terre-Rouge, lors d'une opération menée le 7 mai dernier. Dans le cadre de l'enquête, la famille de la victime présumée d'extorsion s'est rendue au Réduit Triangle pour une parade d'identification. Selon les éléments recueillis, les deux suspects ont été formellement identifiés par les membres de la famille. Une plainte initiale avait été déposée au Central Criminal Investigation Department avant d'être transférée à la FCC pour la poursuite de l'enquête.