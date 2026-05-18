Burkina Faso: Journée des coutumes et traditions -Le ministre Mathias Traoré communie avec la population de Bandougou

Bandougou a abrité la 3e Journée des coutumes et traditions dans la province du Kénédougou, région du Guiriko, le vendredi 15 mai 2026. Cette célébration a été faite dans l'unité et dans la valorisation du patrimoine culturel.

Bandougou, secteur 7 de la ville de Orodara, a été le point de convergence des coutumiers et traditionalistes, le vendredi 15 mai 2026, à l'occasion de la 3e Journée des coutumes et traditions. Placée sur le thème « Diversité culturelle, une richesse précieuse et une arme puissante », cette journée a connu la participation du ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, venu partager ce moment de communion avec les habitants.

Les activités ont débuté dans la matinée par des rites traditionnels et des invocations conduites par les détenteurs des savoirs ancestraux.

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A travers ces cérémonies spirituelles, des bénédictions ont été formulées pour la paix, la stabilité et le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. La seconde phase de la journée a été consacrée aux manifestations culturelles. Danses traditionnelles, expositions d'objets patrimoniaux, prestations artistiques et démonstrations de savoir-faire locaux ont permis aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle de Bandougou et des communautés environnantes.

Pour le président du comité d'organisation, Seydou Traoré, cette initiative vise avant tout à préserver et à transmettre les valeurs culturelles aux jeunes générations. « Nous voulons créer un cadre où les anciens et les jeunes peuvent échanger autour de nos traditions. Cette journée permet aussi de mieux faire connaître notre patrimoine culturel et nos pratiques ancestrales », a-t-il indiqué.

Le parrain de la cérémonie, Oumar Traoré, chargé de mission à la Présidence du Faso pour le Guiriko, a salué l'organisation de cette rencontre culturelle qu'il considère comme un moyen de promotion de l'identité culturelle nationale. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a rappelé que l'institution de la Journée des coutumes et traditions traduit la volonté des autorités burkinabè de promouvoir les valeurs endogènes et de consolider le vivre-ensemble. Il a également félicité les organisateurs pour la réussite de l'événement et la mobilisation des populations.

« Nous sommes porteurs du message de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, et du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Ils nous ont mandatés pour venir partager cette célébration avec les populations de Bandougou. Cette forte mobilisation démontre l'attachement des communautés à leurs traditions et à leurs valeurs culturelles », a déclaré le ministre. Il a invité les populations à continuer d'oeuvrer pour la paix, l'unité et la solidarité entre les différentes communautés. La célébration s'est achevée par un défilé traditionnel mettant en avant les spécificités de l'organisation sociale des Siamou de Bandougou, avant une visite des stands d'exposition culturelle.