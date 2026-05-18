Burkina Faso: Journée des coutumes et traditions - Le Moogho Naaba Baongo prône l'éducation aux valeurs ancestrales

Le Moogho Naaba Baongo a présidé, la cérémonie de commémoration de la Journée des traditions et des coutumes placée sur le thème : « justice traditionnelle et spiritualité dans le Moogho », vendredi 15 mai 2026, à Ouagadougou.

Célébrée chaque 15 mai, la Journée des coutumes et traditions, a été effective au palais royal (Panghin) du Moogho Naaba Baongo. Elle s'est déroulée au cours de deux cérémonials dans la journée du vendredi 15 mai 2026, à Ouagadougou. Il s'agit de la sortie du roi suivie de la remise des éléments sacrificateurs et de la cérémonie de commémoration suivie d'une conférence publique. Après avoir reçu très tôt dans la matinée, les salutations de ses tantes et soeurs « Pougtonpa », le Moogho Naaba Baongo a fait une sortie spéciale à l'arrière de sa cour royale pour remettre des béliers et coqs aux chefs de terre et maitres sacrificateurs.

Cette remise a pour but de faire des sacrifices aux ancêtres afin de demander une bonne pluviométrie, la paix, la sécurité et un bon vivre-ensemble au Faso. Au cours du second cérémonial, le Moogho a fait une sortie publique devant ses ministres, quelques membres du gouvernement, des autorités administratives et religieuses et le public mobilisé pour la circonstance. Après s'être installé sur son fauteuil royal, il a reçu une série d'allégeances.

Il s'agit des salutations de ses ministres « Kougziindba », de ses princes et petits-fils. Ce fut un moment précieux pour le Moogho Naaba, de livrer un message à l'endroit de ses convives. C'est son ministre, le Ouidi Naaba Kiiba qui a transmis son message.

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Il a souhaité que la paix et le vivre-ensemble règnent au Faso et insisté sur l'éducation des enfants selon les valeurs ancestrales dans les familles à travers le respect des ainés. « Les parents doivent être des exemples pour leurs enfants. Car, un enfant imite toujours ce que font ses parents », a-t-il dit. Tout en remerciant l'assistance pour avoir honoré de leur présence à la cérémonie de commémoration, il a souhaité que la Journée des coutumes et traditions soit pérennisée pour la sauvegarde de la tradition burkinabè.

« Respecter ses coutumes, ce n'est pas refuser la modernité »

A l'occasion de la symbolique de la journée, le Moogho Naaba Baongo a traduit sa reconnaissance à certains membres du gouvernement et acteurs des coutumes et traditions pour leur contribution dans la promotion de la culture et des traditions. A cet effet, il leur a remis des attestations et ornements vestimentaires. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a, au nom du président du Faso, transmis un message au public en langue nationale mooré.

En relatant le processus de l'instauration de la journée du 15-Mai par le gouvernement, il a donné la vision attendue.

Le Pr Charlemagne Ouédraogo, homme de tradition, a soutenu, qu'un peuple qui oublie ses traditions, finit par perdre son identité. « Nous devrons rendre hommage à notre patrimoine ancestral, à nos valeurs culturelles et à la richesse de nos pratiques coutumières », a-t-il signifié. Pour lui, respecter ses coutumes, ce n'est pas refuser la modernité. « Cela signifie qu'il faut avancer sans perdre son âme.

Notre jeunesse doit comprendre que la tradition n'est pas un frein au développement mais une boussole qui nous relie à nos racines, histoires et dignité collective », a-t-il déclaré. La cantatrice de la musique traditionnelle, Bibata Nana, a salué la tenue de la Journée des coutumes et traditions. Une conférence publique sur le thème : « justice traditionnelle et spiritualité dans le Moogho » a mis fin à la commémoration de la Journée des coutumes et traditions au palais royal du Moogho Naaba Baongo.