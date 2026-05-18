Ile Maurice: La strangulation confirmée comme cause de décès

L'autopsie pratiquée par le chef du service médicolégal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a confirmé que Gino Ronnie Bodha, 44 ans, est décédé des suites d'une strangulation par ligature, accompagnée d'une blessure à la tête.

Le principal suspect, Maël Rose, 21 ans, a avoué les faits, évoquant un différend autour d'une transaction de drogue portant sur un nombre de doses non respecté. Un second suspect, Louis Ismaël Larhubarbe, également âgé de 21 ans, a été arrêté pour complicité présumée. L'enquête, menée par la Criminal Investigation Division de Goodlands avec le soutien des services de renseignement, a permis de résoudre l'affaire en moins de 24 heures. Les caméras Safe City ont joué un rôle clé dans la localisation du véhicule de la victime, une Mazda repérée dans la région de Daruty.

Le suspect principal a été intercepté au volant du véhicule avant de fournir plusieurs versions des faits, modifiant son récit après avoir été confronté à des preuves matérielles, notamment une montre appartenant à la victime. Les enquêteurs privilégient désormais la piste d'un mobile lié au trafic de drogue, tandis que les proches de la victime évoquent un vol qui aurait mal tourné.