Afrique: Coupe de Tunisie de handball - Le programme des demi-finales

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

la Fédération Tunisienne de Handball a dévoilé le calendrier des demi-finales de la Coupe de Tunisie pour la saison 2025-2026. Les amateurs de la petite balle auront rendez-vous avec deux affiches de haut vol, programmées pour les vendredi 22 et samedi 23 mai prochains.

Le coup d'envoi de ce dernier carré sera donné vendredi avec le choc tant attendu de la capitale : un derby bouillant entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis sur le parquet de la salle omnisports de Radès. Le lendemain, place au duel des régions où le Club Sportif de Sakiet Ezzit accueillera l'Association Sportive d'Hammamet pour décrocher le second billet qualificatif pour la finale.

Le programme complet des rencontres :

Vendredi 22 mai 2026

17h00 (Salle omnisports de Radès) : Club Africain - Espérance Sportive de Tunis

Samedi 23 mai 2026

15h00 (Salle de Sakiet Ezzit) : CS Sakiet Ezzit - AS Hammamet

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