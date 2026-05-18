Sénégal: À Dakar, les partisans du Pastef mobilisés en soutien à Ousmane Sonko

Au Sénégal, des centaines de partisans du Pastef, le parti au pouvoir, ont marché dimanche 17 mai 2026 dans le centre de Dakar pour soutenir la candidature du Premier ministre Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029. Une démonstration de force une semaine après le meeting de la coalition « Diomaye Président », la coalition qui devient une force alternative au Pastef en soutenant le chef de l'État pour les prochains rendez-vous électoraux.

Au Sénégal, des militants des 19 communes de Dakar ont répondu à l'appel de mobilisation du maire de la capitale, Abass Fall, le coordonnateur du Pastef pour le département de Dakar. Ousseynatou, casquette et tee-shirt à l'effigie d'Ousmane Sonko, est venue de Dieuppeul pour donner de la force à son leader.

« On nous a appelés, donc on se manifeste pour montrer à notre leader qu'on est toujours derrière lui. On était pas des politiques, moi je suis coiffeuse, c'est Sonko qui m'a fait aimer la politique ! On veut qu'il soit élu dans le calme, pas dans la guerre. »

Certains espèrent le retour «à la maison» de Bassirou Diomaye Faye

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ousmane Sonko sans les traîtres ! », insiste ce groupe de militants pour qui la prise de distance de Bassirou Diomaye Faye avec le Pastef ne passe pas. Mais nombreux espèrent encore le voir revenir vers sa famille politique d'origine.

Alors que Bassirou Diomaye Faye marque, ces dernières semaines, une distance de plus en plus nette avec sa famille politique d'origine, nombreux espèrent encore voir le duo au pouvoir avancer ensemble, dans le cadre du Pastef.

Aminata, par exemple, relativise le fossé entre le chef de l'État et son Premier ministre. « Certains disent que c'est sérieux. Pour moi c'est une mésentente. On l'appelle en tout cas [Bassirou Diomaye Faye, NDLR] à revenir vers nous, c'est le Pastef sa maison. On sent une grande menace quand même. Mais on a résisté à Macky Sall. On résistera à tous les autres petits tracas ».

Même son de cloche pour Souleymane Mané, responsable du Pastef à Ziguinchor.

Je les invite à s'asseoir autour de la table, à s'unir.

Objectif : faire bloc derrière le leader dans un contexte de divisions politiques. Le 6 juin prochain, Ousmane Sonko devrait être réélu sans surprise à la tête du Pastef lors du congrès national du parti.