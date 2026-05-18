Sénégal: Autoroute à péage - Le tronçon Thiadiaye-Kaolack sera ouvert gratuitement à la circulation du 20 mai au 5 juin (Ministre)

Dakar — Le tronçon de l'autoroute à péage reliant Thiadiaye à Kaolack sera ouvert de façon temporaire et gratuitement à la circulation du 20 mai au 5 juin pour les besoins de la Tabaski, a-t-on appris lundi du ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

Il en a fait l'annonce lors d'un séminaire d'échange et de recueil des besoins territoriaux en infrastructures, organisé dans le cadre du dialogue institutionnel entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.

"J'avais annoncé à l'Assemblée nationale, en commission, l'ouverture du tronçon Thiadiaye-Kaolack. Et depuis hier, avec mon collègue en charge du transport, on est en train de travailler sur le communiqué pour l'ouvrir à partir du mercredi 20 mai à partir de 8 heures jusqu'au vendredi 5 juin 2026", a indiqué Déthié Fall.

Il a expliqué que cette mesure vise à faciliter les déplacements vers l'intérieur du pays pendant la période de Tabaski, l'Aïd-el-kébir, la grande fête musulmane.