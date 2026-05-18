Afrique: Beach Soccer - Le Sénégal va abriter la CAN 2026 (Officiel)

Dakar — Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a attribué au Sénégal l'organisation de l'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des nations de beach soccer, a-t-on appris lundi de source officielle.

Les dates de la compétition seront prochainement communiquées par la CAF.

"Cette décision confirme la confiance accordée au Sénégal pour l'organisation d'événements sportifs de haut niveau et récompense son rôle majeur dans le développement du beach soccer africain", a indiqué la CAF dans un communiqué rendu public.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, domine historiquement la discipline sur le continent avec huit titres continentaux, dont cinq sacres consécutifs.

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La compétition réunira huit sélections africaines et servira également de tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du monde de beach soccer prévue 2027.

Le pays avait déjà accueilli l'édition 2021 de la CAN de beach soccer.

Les Lions de la plage avaient terminé à la quatrième place de la dernière Coupe du monde organisée aux Seychelles en mai 2025.

L'équipe sénégalaise avait aussi remporté les Jeux africains de plage 2019 avant d'être finaliste de l'édition 2023.