Sénégal: Kidira - Du matériel explosif destiné à l'orpaillage clandestin saisi à Diyabougou (Police)

Bakel — Une opération conduite ce week-end par des éléments de l'antenne de la Police aux frontières de Diyabougou, relevant du commissariat spécial de Kidira (est), a permis la saisie de matériel explosif destiné à l'orpaillage clandestin, a appris APS de source policière, lundi.

"Cette saisie intervient dans le cadre de la sécurisation des frontières et du renforcement des contrôles face au trafic d'explosifs. L'opération de surveillance ciblée s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 mai 2026, au niveau du poste dit 'poste éléments GMI"', a indiqué la Police nationale dans un communiqué.

"Menée à partir de 03 h 30 min, cette action a permis la saisie de deux (02) sacs contenant chacun dix (10) sachets de trente-trois (33) brins d'explosifs, soit un total de six cent soixante (660) bâtons d'explosifs. Ont également été interceptés quatre (04) rouleaux de cordon détonant de deux cent cinquante (250) mètres chacun, pour un linéaire total de mille (1000) mètres", indique le communiqué.

Le convoyeur, de nationalité étrangère, empruntait une voie de contournement non officielle, considérée comme particulièrement propice au trafic de piétons et de motocyclistes en cette période de l'année, ajoute le communiqué.

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Il a immédiatement pris la fuite en décelant la présence policière, "abandonnant sur place sa moto, ses chaussures et la marchandise illicite. Il a réussi à se réfugier en territoire malien en traversant un bras du fleuve".

La motocyclette, de marque "Vainqueur" et de couleur bleue, ainsi que les produits prohibés ont été saisis et consignés au poste de police pour les besoins de l'enquête, selon le communiqué.

Il ajoute que les premières investigations révèlent que ce matériel de contrebande était destiné au village de Diyabougou, où il devait servir au dynamitage du sous-sol dans le cadre d'activités d'orpaillage clandestin.