Afrique: Mondial 2026 - La liste des U17 appelées pour la double confrontation contre le Cameroun dévoilée

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Christian Basse, sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football des moins de 17 ans, a dévoilé la liste des joueuses appelées à prendre part à la double confrontation devant opposer à partir de vendredi à Dakar le Sénégal au Cameroun pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie prévue du 17 octobre au 7 novembre au Maroc.

L'équipe cadette du Sénégal, victorieuse de l'Algérie au tour précédent des éliminatoires de la compétition mondiale, va accueillir au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar celle du Cameroun à partir de 17 heures.

Les Lioncelles vont par la suite se rendre à Youndé où elles doivent affronter l'équipe camerounaise le 30 mai à partir de 14 h GMT au stade Ahmadou Ahidjo.

-Voici la liste des joueuses sélectionnées:

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Gardiennes : Awa Baldé (AS Dakar Sacré-Coeur), Anne Marie Diatta (Académie Fédérale) et Mariama Sidibé (Académie Fédérale).

Défenseuses : Aminata Cissé (AS Kolda), Annick Gnilane Mendy (Tigresses), Aïssatou Diallo (Académie Fédérale), Ndeye Haby Barro (AS Dakar Sacré-Coeur), Mame Touty Niassi (Dial Diop), Mbène Diop (AS Dakar Sacré-Coeur), Maman Mbène Gueye (Jappo Olympique Guédiawaye), Fatou Diallo Ba (Académie Fédérale).

Milieux de terrain : Monique Sadio et Mbalo Ndiaye (Académie Fédérale), Mariama Faty (Kumare Sédhiou), Marem Diop (Jappo Olympique Guédiawaye), Salimata Kandé (AS Kolda), Aïssata Kanté (Baobab Tamba), Maman Coumba Diouf (CNEPS Excellence FC).

Attaquantes : Diarra Diène (Académie Fédérale), Maïmouna Coly (Kumare Sédhiou), Aminata Cissé (Olympique Ziguinchor), Maman Binta Fall (AS Bambey), Mame Diarra Diallo (AS Dakar Sacré-Coeur).

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