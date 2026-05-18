Afrique: Tunise-Russie - Signature d'un programme de coopération dans le secteur de la santé

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a signé ce lundi, avec son homologue russe Mikhaïl Mourachko, un accord de coopération visant à renforcer le partenariat dans le secteur de la santé entre les deux pays. Cette signature est intervenue en marge des travaux de la 79ème Assemblée mondiale de la Santé à Genève, qui se tient du 18 au 23 mai.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, ce programme de coopération se concentre particulièrement sur la formation médicale, la télémédecine, les industries pharmaceutiques, la médecine nucléaire, la recherche scientifique ainsi que l'innovation en santé, en plus de l'échange d'expertises entre les institutions sanitaires et universitaires des deux pays.

Les deux parties ont souligné que cette coopération « ne concerne pas uniquement la Tunisie et la Russie, mais qu'elle peut se transformer en une plateforme de partenariat au service du continent africain, notamment à travers le soutien à la formation, le transfert de technologies et le développement de projets de santé conjoints ».

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Le ministre russe de la Santé a exprimé sa haute considération pour les compétences médicales tunisiennes ainsi que pour le positionnement sanitaire et scientifique de la Tunisie dans la région, réaffirmant la disposition de son pays à élargir cette coopération et à soutenir des projets conjoints d'envergure.

À cette occasion, il a également adressé une invitation officielle au ministre tunisien de la Santé à se rendre en Russie afin de poursuivre la dynamique de cette coopération sanitaire.