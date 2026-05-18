Tunisie: Le pays marque un bond de 18,6 % des investissements étrangers au premier trimestre 2026

Les indicateurs économiques virent au vert. C'est ce qu'on déduit de l'intervention de Hatem Soussi, représentant de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA).

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, lundi 18 mai 2026 par à la radio Nationale, l'intervenant a laissé entendre qu'au cours du premier trimestre 2026, les investissements étrangers ont bondi de 18,6 % par rapport à la même période en 2025. Ils s'établissent ainsi à 838,6 millions de dinars (MD), soit une injection supplémentaire de 133,3 MD. Cette dynamique, a-t-il ajouté, a permis de générer 3500 emplois additionnels.

4 milliards de dinars d'investissements étrangers visés d'ici fin 2026

L'invité de l'émission « Yawm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, a affiché l'ambition de l'agence qui table sur la barre de 4 milliards de dinars d'investissements étrangers sur l'ensemble de l'année. Il a souligné que le positionnement de la Tunisie ainsi que la haute qualification de sa main-d'oeuvre constituent des atouts majeurs à même de séduire les investissements internationaux et à inciter les multinationales déjà implantées à étendre leurs activités.

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« Le pays a d'ailleurs attiré 14 nouvelles entreprises étrangères entre janvier et mars 2026 », a-t-il justifié. Et d'indiquer que ces chiffres sont un signal fort et inédit dans la mesure où, pour la première fois depuis 16 ans, les investissements affichent une progression pour atteindre 252,1 millions d'euros.

M. Souissi a souligné que les investissements étrangers se répartissent entre les investissements de portefeuille liés à la Bourse, qui ont connu une hausse de 4,2 millions de dinars, et les investissements directs étrangers (IDE), qui ont enregistré une valeur de 824,4 millions de dinars contre 703,7 millions durant la même période de l'année écoulée.

Et tout en indiquant que des efforts sont déployés pour diversifier les marchés en s'ouvrant sur l'Asie et l'Amérique, l'intervenant a précisé que les marchés principaux actuels demeurent la France, l'Italie et l'Allemagne. Il a ajouté dans cet ordre d'idées que plusieurs entreprises étrangères installées en Tunisie possèdent une forte capacité d'employabilité.

Il a profité de l'occasion pour rappeler les principaux encouragements mis à la disposition des investisseurs, tout en appelant à la nécessité de simplifier et d'alléger davantage les procédures administratives.

Lancement de la Plateforme Nationale de l'Investisseur en Juin

Hatem Soussi a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie mise sur la modernisation de son écosystème d'affaires pour maintenir ce cap. Il a dans ce sens évoqué le lancement officiel en juin 2026, de la Plateforme Nationale de l'Investisseur, un outil crucial pour alléger et dématérialiser les procédures administratives

D'autre part, il a passé en revue les activités et autres événements programmés pour booster le climat de l'investissement en Tunisie. Il a indiqué que le pays s'apprête à accueillir, "Tunisia Investment Forum" (TIF) les 25 et 26 juin prochains, un rendez-vous business de référence tant il matérialise l'ouverture de la Tunisie sur les marchés mondiaux.

« La Tunisie accueillera également le Forum International des Affaires pour le secteur de l'Aéronautique et du Spatial en juillet prochain », a-t-il annoncé tout en qualifiant de forum de vitrine stratégique pour positionner le pays comme un hub technologique incontournable dans la région.