Angola: Un accident de la route fait six morts

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Benguela ( — Six personnes ont trouvé la mort et seize autres ont été blessées lundi matin dans un accident de la route sur la route nationale 100, entre Lobito et Benguela, a appris l'ANGOP.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la police nationale de Benguela, le commissaire principal Ernesto Tchiwale, l'accident s'est produit vers 4h30 du matin lorsqu'un taxi a quitté la route et s'est renversé.

Quatre personnes sont décédées sur les lieux et deux autres ont été transportées aux hôpitaux généraux de Catumbela et de Benguela, parmi lesquelles cinq femmes et un enfant d'un an.

Le commissaire a indiqué que l'accident était dû à l'éclatement d'un pneu arrière, lui-même lié à une vitesse excessive.

Ernesto Tchiwale a ajouté que la surcharge du véhicule, prévu pour 15 places mais transportant 22 personnes, a également aggravé la situation.

Il a précisé que certains blessés sont dans un état grave et reçoivent des soins médicaux et pharmaceutiques dans les hôpitaux mentionnés précédemment.

Le commissaire principal a appelé à la prudence sur les routes afin d'éviter que de tels accidents ne se reproduisent.

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