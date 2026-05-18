Angola: Le diplomate angolais accrédité auprès du Royaume de Malaisie

Luanda — L'ambassadeur d'Angola accrédité au Vietnam, Fernando Miguel, a présenté, ce lundi 18, ses lettres de créance au Roi de Malaisie, Ibrahim Ismail de Johor, lors d'une cérémonie solennelle tenue au Palais royal d'Istana Negara, à Kuala Lumpur.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, le diplomate angolais a transmis, à cette occasion, un message du Président João Lourenço au souverain malaisien.

Dans cette communication, João Lourenço, tout en adressant ses voeux de santé et de bien-être au Roi ainsi qu'au peuple malaisien, a réaffirmé l'intérêt de l'Angola pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

De son côté, le Roi de Malaisie a félicité le diplomate angolais pour son accréditation et a profité de l'occasion pour transmettre, en retour, ses « chaleureuses salutations » à son homologue angolais ainsi qu'au peuple angolais, formulant des voeux de paix durable, de progrès et de prospérité.

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Le souverain a souligné l'importance accordée aux relations entre les deux États, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du renforcement des capacités, tout en exprimant son souhait de poursuivre le développement de la coopération et l'exploration de secteurs d'intérêt mutuel.

Lors de cette cérémonie, six autres ambassadeurs ont également présenté leurs lettres de créance, notamment ceux du Libéria, du Maroc, du Niger, du Panama, de la Serbie et du Sri Lanka.

La République d'Angola et le Royaume de Malaisie ont établi des relations diplomatiques en juin 2001. Celles-ci sont marquées par l'amitié et le respect mutuel, avec un potentiel de développement dans les domaines politique et diplomatique, économique, culturel et scientifique.